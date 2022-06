Kyjev:Trest smrti Britom a Maročanovi by sa mali považovať za neplatné

Kyjev/Moskva 9. júna (TASR) - Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí vo štvrtok uviedol, že rozsudky smrti vynesené proruským separatistickým súdom voči dvom britským občanom a jednému Maročanovi by sa mali považovať za neplatné. Informáciu priniesla agentúra AP.



"Takzvaný súd s vojenským personálom Ozbrojených síl Ukrajiny na okupovaných ukrajinských územiach nemá žiadny význam," povedal Oleh Nikolenko agentúre Interfax Ukrajina. "Takéto procesy stavajú záujmy (ruskej) propagandy nad zákon či morálku a podkopávajú mechanizmy návratu vojnových zajatcov. Ukrajinská vláda bude naďalej vynakladať maximálne úsilie o prepustenie všetkých obrancov Ukrajiny", dodal Nikolenko a zdôraznil, že všetci zahraniční občania bojujúci v rámci ukrajinských ozbrojených síl by mali byť považovaní za ukrajinský vojenský personál a mali by byť chránení ako vojnoví zajatci.



Britská spravodajská stanica Sky News citovala jedného z odsúdených, ktorý počas pojednávania vyhlásil, že veril v "spravodlivejší" proces.



"Dúfal som, že rozsudok bude oveľa spravodlivejší vzhľadom na okolnosti, za ktorých som napomáhal vyšetrovaniu a tiež preto, že som sa vzdal. Prial by som si, aby to bolo inak, ale Boh bude ten, kto ma bude súdiť, keď príde čas," uviedol 28-ročný Aiden Aslin, ktorý bol spolu so 48-ročným Seanom Pinnerom, ako aj Maročanom Saadúnom Brahímom odsúdený na trest smrti zastrelením.



Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová verdikt vynesený Najvyšším súdom samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) označila za "falošný" rozsudok a ostro ho odsúdila.



Trojicu mužov medzinárodne neuznaný súd uznal za vinných z podniknutia krokov smerujúcich k násilnému zvrhnutiu moci. Trojicu tiež odsúdili za žoldnierske aktivity a údajný terorizmus.