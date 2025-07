Kyle: Británia podporuje Palestínsky štát, no prioritou je prímerie

Londýn 25. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo podporuje prípadné uznanie Palestínskeho štátu, no bezprostrednou prioritou by malo byť zmiernenie utrpenia v Pásme Gazy a zabezpečenie prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V piatok to vyhlásil britský minister pre vedu a technológie Peter Kyle, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Chceme palestínsku štátnosť, želáme si to, a chceme zabezpečiť, aby existovali okolnosti, za ktorých sa takéto dlhodobé politické riešenie môže rozvíjať,“ povedal Kyle pre televíziu Sky News.



„No teraz, dnes, sa musíme sústrediť na to, čo zmierni utrpenie, a je to práve extrémne neopodstatnené utrpenie v Gaze, ktoré musí byť pre nás dnes prioritou,“ pokračoval minister.



Jeho vyjadrenia prichádzajú deň po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko na Valnom zhromaždení OSN v septembri uzná Palestínsky štát.



Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok uviedol, že štátnosť je „neodňateľným právom palestínskeho ľudu“, a zopakoval svoju výzvu na prímerie ako nevyhnutný krok k dosiahnutiu dvojštátneho riešenia. Rovnaký názor zopakoval aj britský minister zahraničných vecí David Lammy a situáciu v Gaze označil za „neospravedlniteľnú“.



Reuters pripomína, že viaceré britské vlády už v minulosti tvrdili, že v správnom čase formálne uznajú Palestínsky štát, no nikdy nestanovili žiadny časový plán ani podmienky, za ktorých by sa tak mohlo stať.