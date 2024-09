Kylie Minogue oznámila najväčšie turné za posledných desať rokov

Londýn 21. septembra (TASR) - Pôvodom austrálska speváčka Kylie Minogue ohlásila na budúci rok svoje koncertné turné. TASR informuje podľa webov BBC a Independent.



Kylie Minogue turné odštartuje vo februári v domovskej Austrálii a potom sa presunie cez Áziu do Veľkej Británie. "Nemôžem sa dočkať, ako sa podelím o krásne a divoké momenty s fanúšikmi po celom svete", uviedla vo vyhlásení.



"Doteraz to bola vzrušujúca jazda a teraz sa pripravte zblízka, pretože zavolám Svetlá, Kamera, Akcia... a bude veľa padamingu!" uviedla s odkazom na svoj singel Padam Padam z roku 2023, ktorý získal cenu Grammy.



Vstupenky na májové koncerty v Spojenom kráľovstve (Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Sheffield, Nottingham, Birmingham a dva termíny v londýnskej O2 aréne) sa začnú predávať v piatok 27. septembra o 10.00 h. V najbližších týždňoch majú byť oznámené ďalšie termíny v rámci turné v Európe, Severnej a Južnej Amerike.



Kylie Minogue 18. októbra vydáva album Tension II, kolekciu 13 tanečných skladieb. Bude na ňom deväť nových štúdiových skladieb a tiež najnovší tanečný hit "Edge of Saturday Night" s americkým DJ-om The Blessed Madonna.