< sekcia Zahraničie
Kým Hizballáh útočí na Izrael, v Bejrúte nebude pokoj, vyhlásil Kac
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a Kac predtým v spoločnom vyhlásení oznámili, že armáde nariadili, aby zaútočila na ciele Hizballáhu v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja.
Autor TASR
Tel Aviv 1. júna (TASR) - Kým proiránske militantné hnutie Hizballáh pokračuje v útokoch na Izrael, v libanonskom Bejrúte nebude pokoj, vyhlásil v pondelok izraelský minister obrany Jisrael Kac. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a Kac predtým v spoločnom vyhlásení oznámili, že armáde nariadili, aby zaútočila na ciele Hizballáhu v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja.
Denník The Times of Israel (TOI) uviedol, že Izrael na žiadosť administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na niekoľko týždňov výrazne obmedzil údery na libanonskú metropolu.
Po oznámení izraelských predstaviteľov zverejnili arabské médiá zábery, podľa ktorých oblasť Dahíja opúšťajú civilisti a na cestách vedúcich zo štvrte sa vytvorili veľké dopravné kolóny.
„Časť Dahíja v Bejrúte sa nijako nelíši od obcí na severe Izraela - ak nebude pokoj na severe, nebude ani v Bejrúte,“ uviedol Kac vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.
Izraelské ozbrojené sily medzičasom napriek prímeriu pokračujú v pozemnej ofenzíve proti Hizballáhu v južnom Libanone. Podľa Kaca tam chcú „premeniť oblasť okolo rieky Lítání na zónu pod bezpečnostnou kontrolou armády, bez zbraní a teroristov“.
Armáda už v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort. Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok vyhlásil, že jeho krajina je vystavená krutej a trestuhodnej izraelskej agresii.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a Kac predtým v spoločnom vyhlásení oznámili, že armáde nariadili, aby zaútočila na ciele Hizballáhu v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja.
Denník The Times of Israel (TOI) uviedol, že Izrael na žiadosť administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa na niekoľko týždňov výrazne obmedzil údery na libanonskú metropolu.
Po oznámení izraelských predstaviteľov zverejnili arabské médiá zábery, podľa ktorých oblasť Dahíja opúšťajú civilisti a na cestách vedúcich zo štvrte sa vytvorili veľké dopravné kolóny.
„Časť Dahíja v Bejrúte sa nijako nelíši od obcí na severe Izraela - ak nebude pokoj na severe, nebude ani v Bejrúte,“ uviedol Kac vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.
Izraelské ozbrojené sily medzičasom napriek prímeriu pokračujú v pozemnej ofenzíve proti Hizballáhu v južnom Libanone. Podľa Kaca tam chcú „premeniť oblasť okolo rieky Lítání na zónu pod bezpečnostnou kontrolou armády, bez zbraní a teroristov“.
Armáda už v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort. Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok vyhlásil, že jeho krajina je vystavená krutej a trestuhodnej izraelskej agresii.