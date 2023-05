Kyodo News: Japonsko plánuje ošetrovať ranených ukrajinských vojakov

Tokio 17. mája (TASR) - Japonsko zrejme od júna poskytne zdravotnú starostlivosť niekoľkým raneným ukrajinským vojakom. Ošetrovať ich budú v ústrednej vojenskej nemocnici v Tokiu. Japonsko takto snaží preukázať podporu Ukrajine pred trojdňovým summitom G7 v Hirošime, ktorý sa začína v piatok. S odvolaním sa na svoje zdroje to v stredu napísal japonský spravodajský web Kyodo News, informuje TASR.



O ošetrenie ranených vojakov požiadala Japonsko samotná Ukrajina. O pláne by mal vo štvrtok rokovať japonský minister obrany Jasukazu Hamada s ukrajinským veľvyslancom Serhijom Korsunským.



Kým USA a mnohé európske štáty poskytujú Ukrajine vojenskú pomoc vrátane ťažkých zbraní, Japonsko sa musí držať svojich prísnych pravidiel vývozu vojenského materiálu. Ukrajine tak poslalo iba neútočné prostriedky, ako nepriestrelné vesty či prilby.



Ako pripomína Kyodo News, aj plán poskytnutia zdravotnej starostlivosti ukrajinským vojakom musí byť dôkladne vypracovaný. Ak by sa totiž ošetrení vojaci vrátili na front, mohlo by sa to považovať za priamu bojovú podporu cudzej krajine. Japonská vláda musí podľa zdrojov Kyodo News takisto zvážiť finančnú stránku pomoci.