Kyriakidesová: EÚ by mala mať jednotný postoj k vakcíne od AstraZenecy

Brusel 7. apríla (TASR) - Európska únia by mala byť jednotná v otázke použitia vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, aby tak zvýšila dôveru verejnosti v očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19. Uviedla to v stredu eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová, informovala agentúra AFP.napísala Kyriakidesová na Twitteri krátko pred popoludňajšou videokonferenciou ministrov zdravotníctva členských krajín EÚ.Európska agentúra pre lieky (EMA) v stredu potvrdila svoje predošlé odporúčanie, že vakcína od firmy AstraZeneca je vhodná na použitie pre všetkých dospelých, a to napriek možnej spojitosti s tvorbou krvných zrazenín. EMA zdôraznila, že pozitíva očkovania prevažujú nad rizikami. Tvorba krvných zrazenín by sa mala uvádzať akodanej vakcíny, uviedla EMA.Mnohé krajiny vrátane Nemecka či Francúzska však jej použitie pre narastajúce obavy obmedzili pre osoby nad 55, resp. 60 rokov. Po vydaní najnovšieho stanoviska EMA pozastavilo použitie vakcíny od AstraZenecy pre osoby mladšie ako 55 rokov i Belgicko. Britská lieková agentúra zasa odporučila, aby sa osobám vo veku od 18 do 29 rokov, ktoré nemajú zásadné zdravotné problémy, ponúkala pri očkovaní alternatíva k vakcíne od AstraZenecy. Mnohé iné krajiny v EÚ však túto vakcínu naďalej používajú bez vekového obmedzenia.