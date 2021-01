Kyriakidisová: Členské krajiny EÚ nemôžu kupovať vakcíny samostatne

Brusel 13. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu opätovne a dôrazne pripomenula členským štátom EÚ ich záväzok, že nebudú samostatne kupovať vakcíny proti COVID-19 a vyzvala ich, aby neustále hlásili presný počet už zaočkovaných osôb.



Vyjadrila sa tak eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová v rámci videokonferencie ministrov zdravotníctva členských krajín, ktorú usporiadalo portugalské predsedníctvo v Rade EÚ.



Komisia už od leta 2020 rokuje v mene členských krajín EÚ o predbežných objednávkach a nákupoch vakcín. Aj preto vyvolali kritiku Bruselu samostatné memorandá o porozumení podpísané medzi Nemeckom a firmami BioNTech a CureVac či žiadosť o dodávku vakcín z Cypru do Izraela.



"Pripomínam, že ste sa zaviazali, že nezačnete svoje vlastné postupy obstarávania vakcín od rovnakých spoločnosti," uviedla Kyriakidisová. Zdôraznila, že ustanovenie uvedené v prílohe dohody z 18. júna, ktorou krajiny EÚ poverili eurokomisiu mandátom na nakupovanie vakcín, je "právne záväzné". "Chápem tlak na národnej úrovni a úzkosť vašich občanov, ale uzatváranie paralelných dohôd len oslabí európsky prístup, ktorý sa doteraz vyplatil," dodala.



Kyriakidisová zároveň vyzvala členské štáty, aby "najmenej dvakrát týždenne" poskytovali údaje o očkovaní Platforme na monitorovanie vakcín (TESSy), ktorá funguje v rámci Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).



Koordinované očkovanie v Európe v snahe zvrátiť pandémiu koronavírusu bolo hlavnou témou aj videokonferencie "EPP4Health", ktorú v stredu poobede zorganizovala politická skupina Európskej ľudovej strany (EPP) z Európskeho parlamentu. Šéf frakcie ľudovcov Manfred Weber na toto podujatie pozval najvyšších predstaviteľov farmaceutitických spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a CureVac ako aj podpredsedu EK Margaritisa Schinasa, eurokomisárku pre vedu a výskum Mariju Gabrielovú a eurokomisárku Kyriakidisovú.



Weber pri tejto príležitosti privítal návrh gréckej vlády zaviesť celoeurópsky očkovací preukaz, ktorý by uľahčil mobilitu Európanov a upozornil na šírenie dezinformácií v súvislosti s očkovaním.



"Nedôvera občanov voči očkovacím látkam je kľúčovou výzvou, ktorej musíme čeliť v nasledujúcich mesiacoch. Každý môže mať obavy, ale mali by sme mať nulovú toleranciu voči cieleným dezinformačným kampaniam o vakcínach, najmä na sociálnych sieťach," odkázal Weber na svojom účte na Twitteri.



Zároveň zdôraznil, že EÚ musí využiť fakt, že má popredných svetových výskumníkov v oblasti vakcín a zaistiť vedúcu pozíciu Európy v tejto oblasti aj v nasledujúcich rokoch. Aj preto EPP navrhuje vložiť ďalších desať miliárd eur v podobe investícií do infraštruktúry vakcín a ich rozvoja. Okrem toho by podľa jeho slov Únia mala využiť tento moment a spoluprácu s výrobcami vakcín rozšíriť aj v súvislosti s inými chorobami, ako rakovina či Alzheimerova choroba.