Kyriakidisová: EK chce obmedziť plytvanie potravinami

Brusel 2. septembra (TASR) - Asi 20 percent potravín, ktoré sa vyrobia v Európskej únii sa zničí alebo premrhá. Vo štvrtok to uviedla Európska komisia (EK) pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o potravinových stratách a plytvaní potravinami. Informuje o tom spravodajca TASR.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová upozornila, že európsky potravinový systém je "pod veľkým tlakom".



"Stretávame sa s negatívnymi dopadmi klimatických zmien, zhoršovania životného prostredia, ekonomických otrasov a násilných konfliktov. To ohrozuje potravinovú bezpečnosť pre milióny ľudí na celom svete," píše sa v správe pre médiá.



Podľa eurokomisárky je neprijateľné, že 20 percent potravín vyrobených v EÚ vyjde navnivoč alebo sa premrhá. Únia preto musí podniknúť odvážnejšie kroky proti ich plytvaniu.



"Zatiaľ čo dostupnosť potravín nie je v súčasnosti v EÚ problém, ich cenová dostupnosť je čoraz väčším problémom mnohých domácností. V súčasnosti si viac ako 36 miliónov ľudí v EÚ nemôže dovoliť každý druhý deň zdravé jedlo. Ak máme dosiahnuť udržateľný potravinový systém a zvýšiť potravinovú bezpečnosť, musíme čo najlepšie využiť naše potraviny a zdroje, ktoré sú potrebné na ich výrobu," vysvetlila Kyriakidisová.



Spresnila, že stratégia eurokomisie "Z farmy na stôl" dáva jasný smer ako odstrániť straty a zbytočný odpad z potravinového systému. EK tiež pripravuje vôbec prvú legislatívu pre záväzné ciele znižovania potravinového odpadu. Cieľom je obmedziť potravinový odpad do roku 2030 na polovicu.