Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na spoluprácu v boji proti cukrovke

Brusel 13. novembra (TASR) - Európska únia by mala zdvojnásobiť úsilie pri riešení problémov spojených s cukrovkou. Uviedla to v pondelok pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa diabetu eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová, informuje bruselský spravodajca TASR.



Svetový deň diabetu pripadá na 14. novembra. Podľa eurokomisárky v EÚ žije viac ako 32 miliónov ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev s cukrovkou, čo je každý desiaty dospelý.



"O to viac je znepokojujúce, že tieto čísla sa zdvojnásobili len za posledné desaťročie. Musíme zintenzívniť svoje úsilie pri riešení tejto chronickej záťaže pre zdravie ľudí, kvality ich života a našich systémov zdravotnej starostlivosti celkovo," oznámila Kyriakidisová.



Upozornila, že prevencia je vždy lepšia ako liečba, a preto sa eurokomisia zameriava na opatrenia v ranom štádiu choroby, aby sa čo najrýchlejšie rozpoznali jej príznaky.



"Iniciatíva EÚ týkajúca sa neprenosných chorôb predstavuje náš prístup a právny rámec pre členské štáty na zlepšenie zdravia a blahobytu občanov prostredníctvom spoločných opatrení, ktoré znižujú výskyt neprenosných chorôb vrátane cukrovky," opísala situáciu.



Iniciatíva je podporovaná rozpočtom 53 miliónov eur z programu EU4Health. Historicky najvyšší finančný príspevok EÚ pre oblasť cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb má za cieľ priniesť skutočné výsledky pre ľudí s rizikom týchto ochorení.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)