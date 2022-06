Kyrylenko: V Doneckej oblasti už neexistuje bezpečné mesto

Kramatorsk 24. júna (TASR) - Žiadne mesto v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny už nie je bezpečné pre civilné obyvateľstvo, vzhľadom na stupňujúce sa boje medzi ukrajinskými vojakmi a ruskými inváznymi jednotkami. Uviedol to donecký gubernátor Pavlo Kyrylenko, ktorého v piatok citovala agentúra AFP.



"V Doneckej oblasti nie je miesto, nie je mesto, kde by to bolo bezpečné," povedal Kyrylenko s odvolaním sa na najnovšie poznatky tajných služieb.



"Je extrémne nebezpečné pre obyvateľov, aby zostávali na ktoromkoľvek mieste v (Doneckej) oblasti," dodal v súvislosti s ťažkými bojmi v okolí miest Lysyčansk a Severodoneck.



Prvoradou prioritou je teraz podľa Kyrylenka zastaviť ruské jednotky v postupe na ukrajinské mestá Sloviansk a Kramatorsk, ktoré sa nachádzajú približne 80 kilometrov ďalej smerom na západ. Gubernátor poukázal na to, že v Kramatorsku zostáva zhruba 45.000 civilistov - približne jedna tretina z predvojnového počtu obyvateľov.



Kyrylenko ďalej uviedol, že evakuácie civilistov pokračujú, pričom v stredu z oblasti evakuovali 251 ľudí. Zásobovanie potravinami pokračuje v Doneckej oblasti napriek výpadkom elektriny a občasným prerušeniam zásobovania vodou a plynom, cituje AFP.