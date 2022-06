Kyrylenko:Útoky spôsobili výpadok elektriny v Kramatorsku a Sloviansku

Moskva 11. júna (TASR) - Ruské útoky spôsobili výpadok elektrického prúdu v Kramatorsku a Sloviansku, dvoch najväčších mestách v Doneckej oblasti, ktoré ovláda Ukrajina. Na sociálnej sieti Telegram to uviedol gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko, informuje denník The Guardian.



Kyrylenko neskôr v ukrajinskej štátnej televízii povedal, že Rusko sa zámerne snaží prerušiť dodávky elektriny do miest, ktoré v oblasti ešte kontroluje Ukrajina. "Nepriateľ vie, kam a prečo útočí," povedal.



Ruské invázne jednotky momentálne sústreďujú svoje snahy na obsadenie východoukrajinského regiónu Donbas, kde sa nachádza množstvo baní a priemyselných podnikov. Región hraničí s Ruskom a už od roku 2014 je pod čiastočnou kontrolou Moskvou podporovaných separatistov. Pred intenzívnymi bojmi v Donbase utekajú tisíce civilistov.