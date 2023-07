L. Austin s Gülerom hovorili o vojenskej podpore pre Turecko

Washington/Ankara 11. júla (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v pondelok s tureckým rezortným partnerom Yašarom Gülerom hovoril o podpore USA pre modernizáciu tureckej armády. Turecko predtým uviedlo, že podporí vstup Švédska do NATO. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Rokovali o priaznivých rozhovoroch medzi Tureckom, Švédskom a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom i o podpore amerického ministerstva obrany pre vojenskú modernizáciu Turecka," uviedol Pentagón v spojitosti s pondelňajším telefonátom ministrov.



Turecko ešte v októbri 2021 požiadalo o nákup amerických stíhačiek F-16 i nových technológii pre svoje lietadlá, pripomína Reuters.



Austin označil rozhovor za dobrý a na Twitteri dodal, že hovorili o viacerých spoločných cieľoch. Vyjadril pozitívne očakávania od stretnutia s Gülerom na summite NATO vo Vilniuse, ktorý sa začína v utorok.



Lídri členských štátov Aliancie sa počas dvoch dní (11. – 12. júla) budú zoberať širokou škálou tém – od rozporov týkajúcich sa ambícií Ukrajiny vstúpiť do NATO cez prijatie Švédska až po posilnenie zásob munície a najväčšie zmeny obranných plánov za uplynulé desaťročia.



Stoltenberg v pondelok oznámil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po rokovaní s ním a švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom vyjadril podporu vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie a čoskoro záležitosť predloží na schválenie tureckému parlamentu.



Švédsko podalo prihlášku do NATO vlani spolu s Fínskom. Vstup Fínska do Aliancie umožnilo Turecko na jar tohto roka, avšak voči Švédsku opakovane vznášalo námietky, že poskytuje útočisko teroristom, predovšetkým kurdskej národnosti. Najnovšie Erdogan podmienil podporu schválenia vstupu Švédska do NATO opätovným otvorením rozhovorov o prijatí Turecka do Európskej únie. To viaceré štáty vrátane USA označili za dve nesúvisiace záležitosti.