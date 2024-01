L. Austin uznal pochybenie za neinformovanie o svojej hospitalizácii

Washington 7. januára (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin priznal zodpovednosť za pochybenie, ktorého sa jeho rezort dopustil, keď včas nezverejnil správu o jeho hospitalizácii kvôli komplikáciám po nedávnom lekárskom zákroku.



Podľa medializovaných správ o tom, že Austin je chorý a nemôže vykonávať svoje povinnosti, nevedel ani prezident USA Joe Biden a iní najvyšší predstavitelia Bieleho domu.



Agentúra AFP vo svojej správe z noci na nedeľu pripomenula, že Austina hospitalizovali 1. januára, ale Pentagón so zverejnením príslušnej informácie čakal do piatkového večera.



Týždenník Politico bolo prvým z niekoľkých médií, ktoré informovali, že Austin bol v nemocnici už tri dni, keď predstavitelia Pentagónu poradcovi Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakeovi Sullivanovi a ďalším najvyšším predstaviteľom Bieleho domu povedali o hospitalizácii. Sullivan následne informoval prezidenta Bidena.



Kongres sa o Austinovej hospitalizácii dozvedel 15 minút pred zverejnením správy o nej v piatok večer, dodal Politico.



Biely dom oficiálne nespresnil, kedy bol Biden informovaný o Austinovej neprítomnosti, ale uviedol, že obaja politici sa v sobotu večer spojili telefonicky. "Prezident plne dôveruje ministrovi Austinovi," povedal predstaviteľ Bieleho domu agentúre AFP.



Televízia NBC News uviedla, že Austin bol štyri dni na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Dátum ukončenia jeho hospitalizácie v Národnom vojenskom lekárskom stredisku Waltera Reeda zatiaľ nie je stanovený, ozrejmil hovorca ministerstva obrany. Spresnil, že Austin v piatok večer už pokračoval v "plnom plnení povinností" ministra obrany.



Austin vo vyhlásení, v ktorom priznal svoje pochybenie, avizoval, že do Pentagónu sa vráti čoskoro.



Hospitalizácia ministra Austina prichádza v čase rastúceho napätia na Blízkom východe vyvolaného vojnou medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. AFP v tejto súvislosti spomenula útoky jemenských ozbrojených formácií podporovaných Iránom na obchodné lode v Červenom mori i dronové a raketové útoky na americké jednotky v Iraku a Sýrii.