L. López sľúbil, že bude naďalej bojovať za oslobodenie Venezuely

Madrid 27. októbra (TASR) - Venezuelský opozičný politik Leopoldo López, ktorý sa v súčasnosti nachádza v exile v Španielsku, sľúbil, že bude aj naďalej bojovať s cieľom "oslobodiť" svoju vlasť. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



"Je našou zodpovednosťou a aj zodpovednosťou krajín, ktoré veria v demokraciu, urobiť všetko, čo je v ich silách, aby oslobodili Venezuelu," povedal.



Zmena by podľa jeho slov nemala nastať pod vplyvom zvonka, ale na základe vôle Venezuelčanov. "Mám vieru a presvedčenie," povedal. Lópeza neskôr prijal španielsky premiér Pedro Sánchez.



López do Madridu pricestoval v nedeľu. Predtým sa nachádzal v rezidencii španielskeho veľvyslanca v Caracase.



Tam sa s manželkou a ich spoločnou dcérou uchýlil 30. apríla 2019 po tom, ako ho oslobodili z domáceho väzenia vojaci verní venezuelskému opozičnému lídrovi Juanovi Guaidóovi. Guaidóova snaha o vojenské povstanie proti socialistickému prezidentovi Nicolásovi Madurovi však bola ešte v ten istý deň potlačená.



Lopéz bol v domácom väzení za to, že v roku 2014 viedol pouličné protivládne protesty.