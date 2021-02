Talianske mesto zaradilo homosexuálov za obzvlášť ohrozenú skupinu

Rím 11. februára (TASR) - Predstavitelia talianskeho mesta La Spezia sa vo štvrtok ospravedlnili za to, že zaradili homosexuálov medzi skupiny obzvlášť ohrozené koronavírusom, ktoré majú nárok na prednostné očkovanie. Zdôvodnili to ich "rizikovým správaním", informovala agentúra AFP.



Na zozname 29 ohrozených skupín figurovali hasiči, policajti, väzni, tehotné ženy, zdravotnícki pracovníci, avšak aj osoby, ktoré sa vyznačujú "rizikovým správaním".



"Považujeme to za jasnú chybu, za ktorú sa môžeme len ospravedlniť," povedal Paolo Cavagnaro, šéf miestneho zdravotníckeho úradu. Dodal, že znenie príslušného dokumentu bude upravené.



Ako prvý na tento zoznam upozornil na Facebooku Ferruccio Sansa zo stredoľavej opozičnej Demokratickej strany (PD). Regionálnu vládu a tamojšie zdravotnícke úrady vyzval, aby toto znenie vysvetlili.



Predseda ligúrskej regionálnej samosprávy Giovanni Toti súhlasil s tým, že čo sa stalo je "neuveriteľné a nehanebné", no napriek tomu vinu pripísal talianskej vláde. Vysvetlil, že daný formulár stiahli priamo z webstránky ministerstva zdravotníctva v Ríme.



Rezort zdravotníctva vo vyhlásení uviedol, že "staré a zastarané formulácie okamžite opraví" a zdôraznilo, že sexuálna orientácia nemá nič spoločné s rizikom nákazy koronavírusom.



V tradične katolíckom Taliansku čelili osoby s homosexuálnou orientáciou dlho diskriminácii. Partnerstvá osôb rovnakého pohlavia tam boli legalizované až v roku 2016, pripomína AFP.