La Stampa: EK nepredĺži zmluvy týkajúce sa vektorových vakcín

Miláno 14. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) sa rozhodla neobnoviť v budúcom roku zmluvy o týkajúce sa vakcín proti chorobe COVID-19 uzavreté so spoločnosťami ako AstraZeneca a Johnson & Johnson (J&J). Informoval o tom v stredu taliansky denník La Stampa s odvolaním sa na zdroj z talianskeho ministerstva zdravotníctva.



Denník napísal, že zmluvy so spoločnosťami, ktoré vyrábajú vektorové vakcíny, platné pre aktuálny rok, sa po uplynutí ich platnosti nebudú obnovovať. Dodal, že Európska komisia sa takto rozhodla po dohode s vedúcimi predstaviteľmi mnohých členských krajín Európskej únie.



La Stampa ďalej uvádza, že Brusel sa radšej zameria na vakcíny využívajúce technológiu mRNA, ktorú využívajú spoločnosti Pfizer a Moderna.



Nemenovaný predstaviteľ EÚ v tejto súvislosti pre agentúru Reuters uviedol, že EK požiadala spoločnosť J&J o vysvetlenie "úplne neočakávaného" oznámenia o oneskorení dodávok vakcín proti covidu do EÚ.