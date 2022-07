Labe nemá dostatok vody na hasenie v Českom Švajčiarsku, pomôže Vltava

Praha 28. júla (TASR) - V rieke Labe nie je dostatok vody na hasenie požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko, povodie Vltavy preto zvýši odtok z vltavskej kaskády. Uviedol to vo štvrtok český minister poľnohospodárstva Zdeněk Nekula, informuje portál Novinky.cz.



"Prietok v Labe je nedostatočný na hasenie požiaru v Hřensku. Povodie Vltavy preto zvyšuje odtok z vltavskej kaskády o 20 m3/s, aby sme pomohli zvýšiť prietok vody v Labe. Znamená to 1,7 milióna kubíkov vody denne navyše na hasenie požiaru," uviedol Nekula na Twitteri.



Hasiči aj vrtuľníky čerpajú vodu na hasenie tohto požiaru priamo z Labe, zatiaľ čo špeciálne hasičské lietadlá vyslané z Talianska ju berú z jazera Milada neďaleko mesta Ústí nad Labem.



Novinky pripomínajú, že povodie Vltavy sa aj bez ohľadu na mimoriadne okolnosti chystá už od pondelka znižovať hladinu na orlickej priehrade a to z dôvodu úprav vodného diela pre prípad povodní.