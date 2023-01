Labouristi a Starmer dostali peniaze od darcu podporujúceho aktivistov

Londýn 10. januára (TASR) - Britská Labouristická strana a jej líder Keir Starmer prijali tisíce libier od bohatého klimatického aktivistu, ktorý finančne podporuje aj hnutie hnutia Just Stop Oil. TASR správu prevzala v utorok z webovej stránky stanice Sky News.



Spoločnosť Ecotricity, ktorú založil Dale Vince, poskytla Starmerovi viac než 20.000 libier počas jeho kampane v súboji o lídra labouristov v roku 2020. Od posledných parlamentných volieb poskytla Labouristickej strane 360.000 a v októbri minulého roka dala podpredsedníčke labouristov Angele Raynerovej ďalších 10.000, píše Sky News.



Vince je jedným z najväčších podporovateľov združenia Just Stop Oil, ktorého členovia presadzujú ukončenie používania fosílnych palív. V poslednom období sa zapojili do viacerých protestov a v októbri vyliali na obraz Slnečnice od Vincenta van Gogha v britskej Národnej galérii v Londýne rajčinovú polievku.



Starmer v minulosti činnosť aktivistov z Just Stop Oil odsudzoval a označoval za "nesprávnu" a "arogantnú". Labouristický poslanec Steve Reed žiadal, aby proti nim boli podniknuté kroky.



Vince pre Sky News potvrdil, že aktivistom (hnutia Just Stop Oil) poskytol "desaťtisíce" libier na ich činnosť, a vlani v novembri im dal ďalšie financie, keď sa im peniaze minuli.



Podľa svojich slov poskytol peniaze aj hnutiu Extinction Rebellion a organizácii na ochranu morí Sea Shepherd. Konal podľa svojich slov na základe presvedčenia, že je dôležité poskytovať dotácie takýmto skupinám.