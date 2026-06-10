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Labouristi kritizovali Elona Muska po nepokojoch v Belfaste
V utorok večer vyšli do ulíc Belfastu a iných severoírskych miest stovky maskovaných demonštrantov.
Autor TASR
Londýn 10. júna (TASR) - Britská vláda v stredu ostro kritizovala majiteľa sociálnej siete X Elona Muska, ktorého obvinila z podnecovania napätia na internete pred nepokojmi v severoírskom Belfaste. Informoval o tom spravodajský server Politico, píše TASR.
V utorok večer vyšli do ulíc Belfastu a iných severoírskych miest stovky maskovaných demonštrantov. Útočili na políciu, podpaľovali autá, koše, ale aj domy, v ktorých podľa nich bývali prisťahovalci. Násilnosti vypukli po správach o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu.
Musk, ktorý je dlhodobo kritikom britskej vládnucej Labouristickej strany, na sieti X pred nepokojmi napísal, že „len opakovaným a hlasným protestovaním sa dosiahne nejaká zmena“. Zdieľal tiež príspevok krajne pravicového aktivistu Tommyho Robinsona so zoznamom desiatok lokalít, kde môžu ľudia protestovať.
Predsedníčka Labouristickej strany Anna Turleyová v stredu Muskove príspevky odsúdila s tým, že technologický miliardár nemusí znášať následky ďaleko od Severného Írska.
„Je to odporné. Každý, kto sa snaží takúto situáciu využiť na presadzovanie vlastnej politickej agendy, sa zásadne mýli a spôsobuje škodu,“ povedala Turleyová pre stanicu LBC. „Včera v noci sme boli svedkami toho, ako deti a rodiny museli utekať zo svojich domovov do ulíc Belfastu,“ uviedla.
„Nechceme v našich uliciach vidieť nepokoje, škody, výtržnosti či násilie a každého, kto sa snaží takéto konanie rozdúchavať, treba odsúdiť,“ dodala. Pre stanicu Times Radio tiež povedala, že Musk „má povinnosť... vyzývať na zachovanie pokoja a nie podnecovať nespokojnosť“.
Britský premiér Keir Starmer obvinil minulý týždeň Muska z toho, že sa usiluje vyvolávať rozpory po vražde 18-ročného študenta Henryho Nowaka mužom sikhského pôvodu. Útočník klamal policajtom, že bol obeťou rasového útoku, v dôsledku čoho policajti študenta spútali, aj keď bol smrteľne zranený.
V utorok večer vyšli do ulíc Belfastu a iných severoírskych miest stovky maskovaných demonštrantov. Útočili na políciu, podpaľovali autá, koše, ale aj domy, v ktorých podľa nich bývali prisťahovalci. Násilnosti vypukli po správach o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu.
Musk, ktorý je dlhodobo kritikom britskej vládnucej Labouristickej strany, na sieti X pred nepokojmi napísal, že „len opakovaným a hlasným protestovaním sa dosiahne nejaká zmena“. Zdieľal tiež príspevok krajne pravicového aktivistu Tommyho Robinsona so zoznamom desiatok lokalít, kde môžu ľudia protestovať.
Predsedníčka Labouristickej strany Anna Turleyová v stredu Muskove príspevky odsúdila s tým, že technologický miliardár nemusí znášať následky ďaleko od Severného Írska.
„Je to odporné. Každý, kto sa snaží takúto situáciu využiť na presadzovanie vlastnej politickej agendy, sa zásadne mýli a spôsobuje škodu,“ povedala Turleyová pre stanicu LBC. „Včera v noci sme boli svedkami toho, ako deti a rodiny museli utekať zo svojich domovov do ulíc Belfastu,“ uviedla.
„Nechceme v našich uliciach vidieť nepokoje, škody, výtržnosti či násilie a každého, kto sa snaží takéto konanie rozdúchavať, treba odsúdiť,“ dodala. Pre stanicu Times Radio tiež povedala, že Musk „má povinnosť... vyzývať na zachovanie pokoja a nie podnecovať nespokojnosť“.
Britský premiér Keir Starmer obvinil minulý týždeň Muska z toho, že sa usiluje vyvolávať rozpory po vražde 18-ročného študenta Henryho Nowaka mužom sikhského pôvodu. Útočník klamal policajtom, že bol obeťou rasového útoku, v dôsledku čoho policajti študenta spútali, aj keď bol smrteľne zranený.