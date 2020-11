Labouristická strana odmietla obnoviť Corbynovi poslanecký mandát

Londýn 18. novembra (TASR) - Predseda britskej Labouristickej strany Keir Starmer odmietol v stredu obnoviť poslanecký mandát svojmu predchodcovi Jeremymu Corbynovi. Dôvodom je Corbynov zľahčujúci postoj k obvineniam, že za jeho vedenia v najväčšej opozičnej strane britského parlamentu prekvital antisemitizmus. Agentúra AFP uvádza, že týmto spôsobom chce Starmer zintenzívniť boj proti antisemitizmus vo svojej strane.



"Pre tieto okolnosti som sa rozhodol, že neobnovím Jeremymu Corbynovi poslaneckú funkciu," napísal Starmer na Twitteri. Zároveň však oznámil, že rozhodnutie ešte zváži.



Takýto krok prichádza len deň po tom, ako bol bývalý líder britskej opozície Corbyn opäť prijatý do Labouristickej strany. Strana pozastavila Corbynovi členstvo pred tromi týždňami - po jeho reakcii na správu verejného dozorného orgánu, podľa ktorého sa labouristi počas jeho vedenia nedokázali vyrovnať s antisemitizmom vo svojich radoch.



Komisia pre rovnosť a ľudské práva (EHRC) vo svojej správe o antisemitizme v Labouristickej strane uviedla, že Corbynov úrad "politicky zasahoval" do procesu podávania sťažností. Corbyn však reagoval slovami, že rozsah antisemitizmu v jeho strane bol "dramaticky zveličovaný". Labouristi následne oznámili, že Corbynovi pozastavili členstvo za to, že "neodvolal" svoje výroky.



Súčasný líder strany Starmer vyhlásil, že správa EHRC priniesla jeho strane "deň hanby". Sľúbil, že jej odporúčania implementuje a zmení stranícku kultúru. Ubezpečil tiež, že je "odhodlaný urobiť z Labouristickej strany bezpečný priestor" pre občanov židovského pôvodu.



Corbyn bol častým adresátom obvinení, že toleroval, keď sa v strane šíril antisemitizmus. Je známy ako dlhoročný zástanca Palestínčanov a kritik Izraela. Starmer sa snaží jasne dištancovať od Corbynovej éry a jeho cieľom je, aby labouristi po štyroch po sebe nasledujúcich prehrách vo voľbách - od roku 2010 - zažili volebný úspech.



Starmer na Twitteri v stredu tiež napísal, že Corbynova reakcia na správu EHCR podkopala snahu Labouristickej strany o obnovu dôvery voličov v jej schopnosť bojovať proti antisemitizmu. Napriek obnoveniu straníckeho členstva Corbynovi tak signalizoval, že zatiaľ nie je pripravený obviniť mu aj poslanecký mandát, uviedla AFP.