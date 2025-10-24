< sekcia Zahraničie
Labouristická strana vo voľbách vo Walese neuspela vo svojej bašte
Agentúra AFP to považuje za zlé znamenie pre oslabeného premiéra Keira Starmera pred miestnymi voľbami v budúcom roku.
Autor TASR
Londýn 24. októbra (TASR) - Britská vládnuca Labouristická strana v piatok stratila kreslo v regionálnom parlamente vo svojej tradičnej bašte v južnom Walese. Agentúra AFP to považuje za zlé znamenie pre oslabeného premiéra Keira Starmera pred miestnymi voľbami v budúcom roku, píše TASR.
Labouristi sú najsilnejšou stranou vo waleskom parlamente Senedd od jeho vzniku v roku 1999. V doplňujúcich voľbách v obvode Caerphilly v južnom Walese, kde doteraz nikdy neprehrali, sa prepadli až na tretie miesto.
Lindsay Whittle ako víťazný kandidát waleskej nacionalistickej strany Plaid Cymru povedal, že hlas Labouristickej strany „sa práve rozplynul vo vzduchu“. Získal 47 percent, protiimigračná strana Reform UK Nigela Faragea 36 percent hlasov a labouristi iba 11 percent.
V robotníckom volebnom obvode Caerphilly v južnom Walese labouristi tamojšie poslanecké kreslo v britskom parlamente zastávajú od vytvorenia tohto obvodu v roku 1918. V regionálnom waleskom parlamente Senedd od jeho vzniku pred takmer 30 rokmi v tomto obvode doteraz neprehrali.
Labouristom v prieskumoch prudko klesla podpora od júla minulého roka, keď sa Starmer ujal moci. V celoštátnych prieskumoch verejnej mienky s dvojciferným náskokom po väčšinu tohto roka dominuje Reform UK, hoci ďalšie parlamentné voľby sa neočakávajú skôr ako v roku 2029.
Labouristi sú najsilnejšou stranou vo waleskom parlamente Senedd od jeho vzniku v roku 1999. V doplňujúcich voľbách v obvode Caerphilly v južnom Walese, kde doteraz nikdy neprehrali, sa prepadli až na tretie miesto.
Lindsay Whittle ako víťazný kandidát waleskej nacionalistickej strany Plaid Cymru povedal, že hlas Labouristickej strany „sa práve rozplynul vo vzduchu“. Získal 47 percent, protiimigračná strana Reform UK Nigela Faragea 36 percent hlasov a labouristi iba 11 percent.
V robotníckom volebnom obvode Caerphilly v južnom Walese labouristi tamojšie poslanecké kreslo v britskom parlamente zastávajú od vytvorenia tohto obvodu v roku 1918. V regionálnom waleskom parlamente Senedd od jeho vzniku pred takmer 30 rokmi v tomto obvode doteraz neprehrali.
Labouristom v prieskumoch prudko klesla podpora od júla minulého roka, keď sa Starmer ujal moci. V celoštátnych prieskumoch verejnej mienky s dvojciferným náskokom po väčšinu tohto roka dominuje Reform UK, hoci ďalšie parlamentné voľby sa neočakávajú skôr ako v roku 2029.