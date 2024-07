Labouristická strana zvíťazila vo voľbách v Spojenom kráľovstve

Londýn 5. júla (TASR) - Britská Labouristická strana zvíťazila v štvrtkových voľbách do Dolnej snemovne parlamentu. Vyplýva to z predbežných oficiálnych výsledkov, ktoré jej dosiaľ pripísali najmenej 326 kresiel, čo stačí na získanie väčšiny v 650-člennej snemovni. Sčítavanie hlasov naďalej prebieha. TASR o tom informuje podľa stanice BBC.



Labouristická strana podľa aktuálnych výsledkov získala 387 kresiel, Konzervatívna strana 97 a na treťom mieste sú Liberálni demokrati so ziskom 57 mandátov.



BBC odhaduje, že labouristi nakoniec získajú jednoznačnú väčšinu 408 kresiel, konzervatívci 136 a Liberálni demokrati 66. Zvyšných 40 si medzi sebou rozdelia ostatné politické subjekty vrátane Škótskej národnej strany (SNP), Reformnej strany a írskej Sinn Féin (My sami).



"Dokázali sme to. Zmena sa začína práve teraz," vyhlásil líder labouristov a budúci predseda vlády Keir Starmer vo svojom víťaznom prejave v centre Londýna, v ktorom prisľúbil uprednostniť krajinu pred stranou a desaťročie "národnej obnovy".



Britský premiér Rishi Sunak niekoľko minút predtým priznal volebnú porážku a za historický neúspech konzervatívcov prevzal zodpovednosť. "Labouristická strana vyhrala tieto parlamentné voľby. Zavolal som sirovi Keirovi Starmerovi, aby som mu zablahoželal k víťazstvu," uviedol.



Okrem Sunaka a Starmera poslanecké mandáty v Dolnej snemovni britského parlamentu získali aj bývalý šéf Labouristickej strany Jeremy Corbyn, ktorý kandidoval ako nezávislý, a populistický líder Reformnej strany a jeden z iniciátorov odchodu Británie z EÚ Nigel Farage, ktorému sa to podarilo na ôsmykrát.