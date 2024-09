Labouristická vláda chce zrušiť dedičné mandáty v Snemovni lordov

Londýn 5. septembra (TASR) - Britská labouristická vláda vo štvrtok predstavila svoje plány na reformu hornej komory parlamentu - Snemovne lordov. Jej cieľom je zrušiť zvyšných 92 kresiel, ktoré sa dedia v rodine. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.



Zrušenie týchto kresiel je jedným zo záväzkov Labouristickej strany z jej volebného programu. Súčasný kabinet chce dokončiť reformy zavedené poslednou labouristickou vládou, ktorá v roku 1999 zrušila 700 rokov staré právo a zo zhruba 800 dedičných kresiel ponechala len 92 ako kompromis s konzervatívcami.



Najnovší, avšak očakávaný krok odsúdil bývalý konzervatívny líder lordov Thomas Galbraith. Tvrdí, že ak sa idú rušiť mandáty, tak tým lordom, ktorí sa málokedy zúčastňujú na debatách, a nie dedičným lordom. Mnohí z nich sú podľa neho veľmi aktívni účastníci a "jedni z najstarších a najskúsenejších" členov snemovne.



Predsedníčka hornej komory Angela Smithová podotkla, že legislatívny návrh nebráni odvolaným dedičným lordom, aby boli v budúcnosti nominovaní na doživotnú funkciu. Skonštatovala tiež, že medzi zostávajúcimi dedičmi nie je ani jedna žena.



Konzervatívci v súvislosti s plánom kritizujú vládu aj za to, že sa údajne snaží týmito krokmi v Snemovni lordov obmedziť fungovanie opozície. Približne polovicu z 92 dedičných členov Snemovne lordov tvoria konzervatívci. Zvyšok sú väčšinou nezávislí a malé zastúpenie majú aj labouristi a liberálni demokrati. Konzervatívci tak argumentujú, že vzhľadom na početnú väčšinu labouristov v Dolnej snemovni je horná komora jedinou časťou parlamentu, ktorá môže riadne kontrolovať predkladané zákony.



Očakáva sa, že labouristi pre členov hornej komory zavedú aj vek odchodu do dôchodku na 80 rokov.



Britský premiér Keir Starmer podporuje úplné zrušenie Snemovne lordov a jej nahradenie voleným Zhromaždením národov a regiónov. K tomu by však podľa stanice BBC nemalo dôjsť v tomto volebnom období.