Labouristický premiér Západnej Austrálie McGowan odchádza z funkcie

Sydney 29. mája (TASR) - Populárny premiér Západnej Austrálie Mark McGowan v pondelok odstúpil z funkcie so slovami, že ho táto práca "vyčerpala". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Stres, bezsenné noci a politická konfrontácia si vyžiadali svoju daň viac ako šesť rokov po víťazstve stredoľavicovej Labouristickej strany Západnej Austrálie (WA Labor) v regionálnych voľbách, povedal novinárom McGowan. V roku 2021 priviedol svoju stranu k ešte lepšiemu výsledku, keď získal 53 z 59 kresiel v regionálnom parlamente.



"Úloha politického vedenia sa nekončí. Je neúprosná a spojená s obrovskou zodpovednosťou, ktorá každý deň všetko pohlcuje. V kombinácii s covidovými rokmi ma to úplne vyčerpalo," vyhlásil McGowan (55) na tlačovej besede.



Západná Austrália, rozsiahly a na nerastné suroviny bohatý štát, sa počas pandémie na dva roky z veľkej časti uzavrela pred cudzincami a ostatnými Austrálčanmi.



Uzavretie hraníc trvalo dlhšie ako v ktoromkoľvek inom štáte krajiny, u západoaustrálskych voličov sa však tešilo veľkej popularite.



McGowan povedal, že už nemá "energiu ani chuť" viesť svoju stranu do štátnych volieb, ktoré sa majú konať v marci 2025.



"Nie som prirodzene konfrontačný, ale každý deň sa musím tak či onak zapájať do hádok, debát a konfrontácií - a som z toho trochu unavený," zakončil odchádzajúci premiér.