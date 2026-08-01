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Labouristka Craigová sa stala novou starostkou Veľkého Manchestru
Craigová napokon potvrdila svoje víťazstvo 309.525 hlasmi, zatiaľ čo Astleyová dostala 157.178.
Autor TASR
Londýn 1. augusta (TASR) - Kandidátka britskej Labouristickej strany Bev Craigová zvíťazila v doplňovacích voľbách a stala sa novou starostkou Veľkého Manchestru. Došlo k tomu po tom, čo z postu odišiel Andy Burnham, aby mohol zastávať funkciu premiéra krajiny, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Výsledok oznámili britské orgány v noci na sobotu, viac ako 24 hodín po uzavretí volebných miestností. Vo voľbách mohli odovzdať svoj hlas vyše dva milióny oprávnených voličov, no účasť napokon dosiahla iba 25 percent. Craigová si napriek tomu zaistila pohodlné víťazstvo.
Politička získala v prvom kole 47,15 percenta hlasov, pričom na víťazstvo v rámci doplňovacích volieb potrebovala viac ako 50 percent. V dôsledku toho sa konalo druhé kolo, kde sa o hlasy uchádzala Craigová spolu s kandidátkou strany Reform UK Sian Astleyovou, ktorá získala v prvom kole 20,99 percenta.
Craigová napokon potvrdila svoje víťazstvo 309.525 hlasmi, zatiaľ čo Astleyová dostala 157.178.
„Cítim pokoru, som poctená a pripravená slúžiť trom miliónom ľudí, ktorí žijú v tejto skvelej metropolitnej oblasti. Budem slúžiť každému z nich, každý deň,“ uviedla nová starostka v prejave. „Neverila som, že jedného dňa budem mať možnosť kandidovať za miesto, ktoré milujem... ktoré s hrdosťou nazývam domovom, a ponúknuť svoje služby na zlepšenie nášho regiónu,“ dodala Craigová.
Výsledok oznámili britské orgány v noci na sobotu, viac ako 24 hodín po uzavretí volebných miestností. Vo voľbách mohli odovzdať svoj hlas vyše dva milióny oprávnených voličov, no účasť napokon dosiahla iba 25 percent. Craigová si napriek tomu zaistila pohodlné víťazstvo.
Politička získala v prvom kole 47,15 percenta hlasov, pričom na víťazstvo v rámci doplňovacích volieb potrebovala viac ako 50 percent. V dôsledku toho sa konalo druhé kolo, kde sa o hlasy uchádzala Craigová spolu s kandidátkou strany Reform UK Sian Astleyovou, ktorá získala v prvom kole 20,99 percenta.
Craigová napokon potvrdila svoje víťazstvo 309.525 hlasmi, zatiaľ čo Astleyová dostala 157.178.
„Cítim pokoru, som poctená a pripravená slúžiť trom miliónom ľudí, ktorí žijú v tejto skvelej metropolitnej oblasti. Budem slúžiť každému z nich, každý deň,“ uviedla nová starostka v prejave. „Neverila som, že jedného dňa budem mať možnosť kandidovať za miesto, ktoré milujem... ktoré s hrdosťou nazývam domovom, a ponúknuť svoje služby na zlepšenie nášho regiónu,“ dodala Craigová.