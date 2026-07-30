< sekcia Zahraničie
Ľadové medvede v Zoo Praha dostali takmer tri tony ľadu
Zoologická záhrada začala s týmto projektom pred dvomi rokmi a podľa jej skúseností sa najviac osvedčil práve u dvojčiat Gregora a Aleuta.
Autor TASR
Praha 30. júla (TASR) - V dôsledku súčasnej vlny horúčav dostali vo štvrtok dvojčatá ľadových medveďov v pražskej zoologickej záhrade takmer tri tony ľadu. Ak bude horúce počasie pokračovať, zoo chce rozdávanie ľadu zopakovať aj v nasledujúcich týždňoch. TASR o tom píše podľa portálu Novinky.cz a správy agentúry AP.
Zoologická záhrada začala s týmto projektom pred dvomi rokmi a podľa jej skúseností sa najviac osvedčil práve u dvojčiat Gregora a Aleuta.
Ľad do výbehu doviezli zamestnanci ešte pred otvorením zoologickej záhrady. Celá akcia trvala takmer dve hodiny a podieľalo sa na nej 15 pracovníkov. Z bezpečnostných dôvodov bolo potrebné starostlivo naplánovať každý krok, keďže ľad putoval do výbehu vrcholových predátorov.
„Naše ľadové medvede dnes opäť dostali niekoľko ton ľadu na osvieženie. Po prvýkrát sme s tým začali v roku 2024, bol to akýsi pilotný projekt. Niekde to fungovalo viac a niekde menej, ale u ľadových medveďov je to istota. Medvede sa na ňom naozaj vybláznia, ochladia sa ním, osviežia sa a je to pre ne zároveň fyzický aj mentálny stimul,“ povedal hovorca pražskej zoologickej záhrady Filip Mašek.
Skúsenosti z predchádzajúcich rokov viedli zoo k tomu, že tento rok sa v súvislosti s ľadovou nádielkou sústredí predovšetkým na Gregora a Aleuta. V ostatných výbehoch využíva iné spôsoby ochladzovania, napríklad rozprašovače.
Ak bude horúce počasie pokračovať, zoologická záhrada plánuje dvojčatám pripraviť ďalšiu ľadovú nádielku už na budúci týždeň.
Podľa agentúry AP si medvede, ktoré sa narodili pred 16 rokmi v nemeckom Norimbergu, ľad vo výbehu užívali. Hoci sa už európskemu podnebiu prispôsobili, kontinent v súčasnosti čelí ďalšej vlne horúčav. Teploty v Prahe mali počas dňa vystúpiť až na 38 stupňov Celzia.
Zoologická záhrada začala s týmto projektom pred dvomi rokmi a podľa jej skúseností sa najviac osvedčil práve u dvojčiat Gregora a Aleuta.
Ľad do výbehu doviezli zamestnanci ešte pred otvorením zoologickej záhrady. Celá akcia trvala takmer dve hodiny a podieľalo sa na nej 15 pracovníkov. Z bezpečnostných dôvodov bolo potrebné starostlivo naplánovať každý krok, keďže ľad putoval do výbehu vrcholových predátorov.
„Naše ľadové medvede dnes opäť dostali niekoľko ton ľadu na osvieženie. Po prvýkrát sme s tým začali v roku 2024, bol to akýsi pilotný projekt. Niekde to fungovalo viac a niekde menej, ale u ľadových medveďov je to istota. Medvede sa na ňom naozaj vybláznia, ochladia sa ním, osviežia sa a je to pre ne zároveň fyzický aj mentálny stimul,“ povedal hovorca pražskej zoologickej záhrady Filip Mašek.
Skúsenosti z predchádzajúcich rokov viedli zoo k tomu, že tento rok sa v súvislosti s ľadovou nádielkou sústredí predovšetkým na Gregora a Aleuta. V ostatných výbehoch využíva iné spôsoby ochladzovania, napríklad rozprašovače.
Ak bude horúce počasie pokračovať, zoologická záhrada plánuje dvojčatám pripraviť ďalšiu ľadovú nádielku už na budúci týždeň.
Podľa agentúry AP si medvede, ktoré sa narodili pred 16 rokmi v nemeckom Norimbergu, ľad vo výbehu užívali. Hoci sa už európskemu podnebiu prispôsobili, kontinent v súčasnosti čelí ďalšej vlne horúčav. Teploty v Prahe mali počas dňa vystúpiť až na 38 stupňov Celzia.