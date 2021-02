Ľadovec putujúci južným Atlantikom sa rozpadol na menšie kusy

Paríž 3. februára (TASR) - Masívny ľadovec unášaný južným Atlantikom sa rozdelil na niekoľko kusov približne tri a pol roka po sformovaní, uviedla v stredu Európska vesmírna agentúra (ESA), ktorá sleduje cestu tohto kolosa prostredníctvom satelitov. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Mala by to byť dobrá správa pre ostrov Južná Georgia, ku ktorému sa ľadovec prezývaný A-68A posledný rok približoval a predstavoval tak hrozbu pre ekosystém tohto britského zámorského územia, uviedla vo vyhlásení ESA.



V priebehu decembra už A-68A menil smer a prišiel o niekoľko častí, nebolo však jasné, ktorý smerom ho to zanesie. Minulý týždeň sa na ňom objavilo viacero veľkých trhlín a nakoniec sa rozlomil na "malé ľadovce", uviedla ESA.



"Zdá sa, že k dnešnému dňu sa A-68A presúva na juh a momentálne sa nachádza asi 225 kilometrov od Južnej Georgie," uviedla agentúra a dodala, že kusy ľadovca sa vzďaľujú nielen od ostrova, ale aj od seba navzájom.



Jeho blízkosť vzbudzovala obavy, pretože sladká voda by mohla narušiť krehký ekosystém ostrova. Vedci sa obávali predovšetkým o tučniaky.



A-68A sa oddelil od ľadového šelfu Larsen-C na východnom pobreží Antarktického polostrova v júli 2017. Bol považovaný za jeden z najväčších známych ľadovcov v modernej histórii, kým v priebehu rokov neprišiel o niekoľko svojich častí.