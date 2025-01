Lady Gaga ohlásila album Mayhem: Je to aj oslava diel iných umelcov

New York 29. januára (TASR) - Americká popová speváčka Lady Gaga zverejnila názov a termín vydania svojho nového, siedmeho štúdiového albumu. Bude mať názov "Mayhem" (Chaos) a vyjde 7. marca v hudobnom vydavateľstve Interscope Records, informuje magazín NME.



Na fanúšikov čaká 14 nových skladieb vrátane dvoch singlov, "Die with a Smile" a "Disease", ktoré vyšli už vlani. Tretí singel "Mayhem" a videoklip k nemu speváčka predstaví 2. februára počas reklamnej prestávky na udeľovaní hudobných cien Grammy.



Producentmi albumu sú Cirkut, D'Mile, Gesaffelstein, Andrew Watt, Bruno Mars, ako aj samotná speváčka a jej snúbenec Michael Polansky. Album podľa vyjadrenia tvorcov znovu prinesie jej "raný zvuk s kaleidoskopickým prístupom, ktorý čerpá z jej rozsiahlej hudobnej knižnice a zároveň zahŕňa svieži a nebojácny umelecký pohľad".



Album sa nahrával v štúdiách Shangri-La v Malibu a Glenwood Place v Burbanku. Jeho jednotlivé formáty budú mať dva rôzne obaly.







"Tento album vznikol tak, že som čelila strachu vrátiť sa k popovej hudbe, ktorú milovali moji prví fanúšikovia," uviedla v tlačovej správe 38-ročná Lady Gaga, vlastným menom Stefani Germanottová. Proces jeho tvorby prirovnala ku skladaniu rozbitého zrkadla. "Aj keď sa vám nepodarí dať ho dokonale znovu dohromady, môžete vytvoriť niečo nové, krásne a svojím spôsobom celistvé," dodala.



"Keď píšem, produkujem a spievam piesne, vždy čerpám zo svojich vedomostí o histórii hudby a o mnohých umelcoch a producentoch, ktorí tu boli predo mnou. V tomto zmysle je tento album oslavou mnohých hudobných diel, ktoré ma urobili tým, kým som, pretože keď som sa vrátila k temnejšiemu popovému štýlu, všetky moje rané skúsenosti s hudbou vyšli na povrch," zdôraznila.



Jej predchádzajúci radový štúdiový album "Chromatica" vyšiel v roku 2020. Medzitým vydala druhý spoločný album s už zosnulým Tonym Bennettom "Love for Sale" (2021), spolupracovala na soundtrackoch k filmom "Top Gun: Maverick" (2022) a "Joker 2" (2024), pričom vydala i album "Harlequin" (2024) inšpirovaný posledným zmieneným filmom a svoj tretí remixový album "Dawn of Chromatica" (2021).