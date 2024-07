Lagardová: Eurobanka podporuje disciplínu v fiškálnych pravidlách EÚ

Frankfurt nad Mohanom 21. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) podporuje tlak Európskej únie (EÚ) na zosúladenie rozpočtovej politiky v zadlžených krajinách s fiškálnymi pravidlami regiónu. Vyhlásila to prezidentka ECB Christine Lagardová. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Bez toho, aby spomenula problémy s verejnými financiami v jej domovskom Francúzsku, šéfka ECB zdôraznila, že pravidlá bloku sa musia "rešpektovať".



Úplné a bezodkladné zavedenie revidovaných fiškálnych pravidiel EÚ pomôže vládam trvalo znížiť rozpočtový deficit a štátny dlh, povedala Lagardová.



Poukázala pritom na rozsiahlu diskusiu pred schválením revidovaných pravidiel pre rozpočtový deficit a výšku štátneho dlhu. Podľa nej ide o veľmi silnú podporu princípu disciplíny, takže všetky členské štáty, ktoré súhlasili so súborom fiškálnych pravidiel, by mali tieto pravidlá a princípy skutočne uplatňovať.



Jej slová nasledujú po intenzívnejšej kontrole verejných financií zadlžených členov eurozóny vrátane Francúzska a Talianska. Tieto, ako aj ďalšie krajiny patria k tým, ktoré v júni Európska komisia pokarhala za to, že ich deficity výrazne prekračujú povolený strop 3 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Krajiny EÚ, ktoré prekračujú povolený limit, sa musia viac snažiť o nápravu svojich verejných financií, uviedla v správe Európska fiškálna rada so sídlom v Bruseli tento mesiac.



"Prebieha proces, v rámci ktorého predložia viacročné návrhy, ktoré budú následne preskúmané," povedala Lagardová.



Predstavitelia ECB sa obávajú, že rastúce verejné výdavky by mohli zvýšiť inflačné tlaky. Člen holandskej Rady guvernérov Klaas Knot nedávno varoval, že "ak nebude možné udržať fiškálnu politiku pod kontrolou, ECB bude držať úrokové sadzby vyššie, ako by inak musela".



Verejné financie Francúzska sú pritom zahalené neistotou po tom, ako turbulentné voľby priniesli zablokovaný parlament. V jednom bode kampane výpredaj francúzskych dlhopisov vyhnal náklady na pôžičky krajiny na najvyššiu úroveň od dlhovej krízy v euroregióne pred viac ako desiatimi rokmi.



Taliansko má pritom ešte väčší dlh ako Francúzsko. Pôžičky ako percento hrubého domáceho produktu klesli síce v minulom roku na 137 %, ale teraz opäť stúpajú. Podľa Scope Ratings je krajina na ceste predbehnúť Grécko s najväčším pomerom dlhu v regióne do troch rokov.