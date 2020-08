Lagúnam a plážam štátu Maurícius hrozí znečistenie ropnými látkami

Port Louis 7. augusta (TASR) - Vláda afrického štátu Maurícius požiadala úrady susedného francúzskeho ostrova Réunion o pomoc v snahe odvrátiť ekologickú katastrofu hroziacu maurícijskému pobrežiu, ktoré je známe vyhľadávanými lagúnami a plážami. Škody na životnom prostredí by mohol spôsobiť únik ropných látok z lode plaviacej sa pod panamskou vlajkou.



Ako napísal spravodajský portál France Info, na plášti lode prepravujúcej 3800 ton ropy a 200 ton nafty vznikla trhlina, ktorou už časť ropných látok unikla a znečistila časť maurícijského pobrežia.



Maurícijské úrady sa teraz obávajú ďalšieho znečistenia. Loď sa snažili stabilizovať, čo sa však pre zlé poveternostné podmienky nepodarilo. Snahy vyčerpať náklad z lode tiež neboli úspešné.



"Je to prvýkrát, čo sme konfrontovaní s takou katastrofou, a nie sme dostatočne vybavení na riešenie tohto problému," vysvetlil minister rybolovu Sudheer Maudhoo žiadosť o pomoc adresovanú ostrovu Réunion.



Ochrancovia životného prostredia sa obávajú, že trup lode sa rozlomí a do mora unikne celý náklad. V blízkosti miesta nehody lode sa pritom nachádzajú chránené mokrade a prírodná rezervácia Blue Bay Marine Park.



Všetky zraniteľné oblasti vrátane morského parku Blue Bay sú nateraz ochránené plávajúcimi zátarasami, ktoré tam boli rozmiestnené po zistení úniku ropných látok z lode MV Wakashio.



Úrady súčasne vyzvali verejnosť i rybárov, aby sa vyhýbali danej pláži ležiacej na juhovýchodnom pobreží ostrova i okolitým lagúnam. Posádka lode bola evakuovaná.



Maurícius je známy svojimi prírodnými krásami, najmä však priezračným morom, kde žije mnoho druhov rýb.