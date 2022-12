Láhaur sa pre silný smog stal najviac znečisteným mestom na svete

Islamabad 7. decembra (TASR) — Vláda pakistanskej provincie Pandžáb v stredu v dôsledku veľkého znečistenia ovzdušia vyhlásila — vôbec prvýkrát — stav environmentálnej núdze. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že podľa globálneho indexu kvality ovzdušia švajčiarskej monitorovacej platformy IQAir ovzdušie v provinčnom hlavnom meste Láhaur v stredu najznečistenejším na svete.



Úrady rozhodli, že v záujme ochrany zdravia detí zostanú štátne a súkromné školy v najviac postihnutom okrese Láhaur zatvorené o dva dni v týždni viac — okrem obvyklého dňa voľna v nedeľu aj v piatok a v sobotu. Toto nariadenia bude platiť až do odvolania.



Šéf provinčného združenia učiteľov upozornil, že skrátenie školského vyučovania nie je najrozumnejšie riešenie. Vysvetlil, že zotrvanie doma nemusí študentov pred smogom ochrániť viac ako ich príchod do školy, kde by mohli pokračovať vo vzdelávaní.



Provinčná vláda tiež rozhodla, že všetci zamestnanci verejného sektora musia v piatky a soboty pracovať z domu.



Nemocnice v Láhaure sa pripravujú na prílev pacientov trpiacich dýchacími problémami, ako aj podráždením očí a hrdla v dôsledku smogu, ktorý zahalil mesto.



Súd, ktorý rozhodol o uzavretí škôl na dva dni v týždni, tiež nariadil úradu na ochranu životného prostredia, aby vypracoval pravidlá na sprísnenie trestov pre tehelne a priemyselné podniky za porušovanie zákonov a nariadení.



Kvalita ovzdušia vo viac ako 11-miliónovom Láhaure patrí dlhodobo k najhorším na svete. Zhoršuje sa zvyčajne počas zimného obdobia — od októbra do februára —, a to v dôsledku kombinácie emisií z vozidiel a priemyselných zariadení, dymu z tehliarskych pecí, spaľovania zvyškov úrody a komunálneho odpadu, ako aj pre prach zo stavenísk.



Zo správy Medzinárodného centra pre rast a Konzorcia pre výskum rozvojovej politiky vyplýva, že znečistenie ovzdušia je na druhom mieste medzi rizikovými faktormi, ktoré v poslednom desaťročí v Pakistane spôsobujú najviac úmrtí a zdravotných postihnutí. Na prvom mieste v tomto rebríčku je podvýživa.