Lahbibová: EÚ potrebuje nájsť riešenie pre konflikt na Blízkom východe

Brusel 22. januára (TASR) - Na pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci sa diplomati 27-člennej Únie spolu s partnermi z Izraela, Saudskej Arábie, Egypta a Palestínskej samosprávy pokúsia načrtnúť riešenie konfliktu v Pásme Gazy. Uviedla to pred začiatkom rokovaní šéfka belgickej diplomacie Hadja Lahbibová, informuje spravodajca TASR.



Belgicko je momentálne na čele rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ. Ako jednu z hlavných priorít svojej zahraničnej politiky má aj riešenie konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.



"Cieľom je opätovné spustenie politického procesu. Tento konflikt sa nevyrieši zbraňami," upozornila Lahbibová.



Diplomati EÚ sa na separátnych rokovaniach stretnú s izraelských ministrom pre zahraničné veci Israelom Katzom a za Palestínsku samosprávu s Rijádom al-Malikím. Rokovať budú aj so saudskými, jordánskymi a egyptskými diplomatmi a s predstaviteľmi Ligy arabských štátov (LAŠ).



Podľa Lahbibovej je Belgicko za okamžité prímerie a prepustenie rukojemníkov väznených Hamasom, trvá na rešpektovaní medzinárodného práva a požaduje návrat k mierovému procesu. Cieľom je vytvorenie dvoch nezávislých štátov vedľa seba. Zároveň vyjadrila obavy, že pokračovanie násilia môže viesť k rozšíreniu konfliktu v regióne.



V podobnom duchu sa v pondelok vyjadril aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Podľa neho treba začať otvorene hovoriť o dvojštátnom riešení. Podčiarkol dôležitosť "spolupráce s arabským svetom" a upozornil, že Izrael nedokáže vybudovať mier iba vojenskými prostriedkami.



Lahbibová pripomenula, že diplomati EÚ sa musia zaoberať aj projektom vytvorenia európskej flotily na ochranu slobody plavby v Červenom mori, pričom Belgicko sa do takejto misie zapojí. Oficiálne rozhodnutie členských krajín EÚ o vytvorení spoločnej flotily sa očakáva najskôr až na februárovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (19.2.).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)