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Lahbibová: EÚ potrebuje posilniť prevenciu boja proti požiarom
Podľa eurokomisárky nestačí iba rozširovať hasičské kapacity a nakupovať ďalšie vybavenie.
Autor TASR
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Brusel 29. júla (TASR) - Reakcia Európskej únie na rozsiahle lesné požiare si vyžaduje viac financií, väčší dôraz na obhospodarovanie lesov a intenzívnejšiu osvetu o rizikách vzniku požiarov v súvislosti so zmenou klímy. Pre agentúru Reuters to uviedla eurokomisárka pre pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová v čase, keď Francúzsko a Španielsko bojujú s ničivými plameňmi. Informuje o tom TASR.
„Zmena klímy sa zrýchľuje. Naša reakcia sa preto musí vyvíjať rovnako rýchlo. Musíme sa pripraviť na riziká skôr, ako prídu katastrofy, a nielen reagovať až po ich vzniku,“ vyhlásila Lahbibová.
Podľa eurokomisárky nestačí iba rozširovať hasičské kapacity a nakupovať ďalšie vybavenie. Zdôraznila, že členské štáty by mali väčšiu časť prostriedkov z fondov EÚ investovať aj do lepšieho obhospodarovania lesov a preventívnych opatrení, ktoré môžu znížiť riziko vzniku a šírenia požiarov. Väčšiu pozornosť by podľa nej mali venovať aj vzdelávaniu obyvateľov o správaní, ktoré môže viesť k vzniku požiarov.
Približne 90 percent lesných požiarov vzniká v dôsledku ľudskej činnosti, napríklad pri zakladaní ohnísk alebo odhadzovaní cigariet.
EÚ má však v oblasti boja proti požiarom obmedzené právomoci, keďže za ich riešenie zodpovedajú predovšetkým členské štáty. Brusel koordinuje vyslanie dodatočných kapacít z iných krajín v prípade, ak o pomoc požiada zasiahnutý štát. Únia má zároveň vlastnú rezervu rescEU s 22 hasiacimi lietadlami a piatimi vrtuľníkmi, ktoré poskytujú členské krajiny.
Do utorka EÚ koordinovala vyslanie siedmich lietadiel a štyroch vrtuľníkov do Francúzska a šiestich lietadiel spolu s tromi pozemnými tímami na boj proti lesným požiarom do Španielska.
Rastúce teploty a dlhšie obdobia sucha však zvyšujú tlak na mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany. Únia pred letnou sezónou pritom rozmiestnila v rizikových oblastiach viac ako 770 hasičov, čo predstavuje rekordný počet.
„Rozsah a intenzita týchto katastrof znamenajú, že budeme musieť posilniť naše spoločné kapacity,“ poznamenala Lahbibová. Európska komisia navrhla v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 viac než zdvojnásobiť financovanie krízovej reakcie na 10,7 miliardy eur. Členské štáty však v najnovšom kompromisnom návrhu túto sumu znížili na 9,1 miliardy eur.
EÚ zároveň pripravuje nákup vlastnej stálej flotily hasičských lietadiel. V rokoch 2027 až 2030 má získať 12 lietadiel Canadair a päť vrtuľníkov.
„Zmena klímy sa zrýchľuje. Naša reakcia sa preto musí vyvíjať rovnako rýchlo. Musíme sa pripraviť na riziká skôr, ako prídu katastrofy, a nielen reagovať až po ich vzniku,“ vyhlásila Lahbibová.
Podľa eurokomisárky nestačí iba rozširovať hasičské kapacity a nakupovať ďalšie vybavenie. Zdôraznila, že členské štáty by mali väčšiu časť prostriedkov z fondov EÚ investovať aj do lepšieho obhospodarovania lesov a preventívnych opatrení, ktoré môžu znížiť riziko vzniku a šírenia požiarov. Väčšiu pozornosť by podľa nej mali venovať aj vzdelávaniu obyvateľov o správaní, ktoré môže viesť k vzniku požiarov.
Približne 90 percent lesných požiarov vzniká v dôsledku ľudskej činnosti, napríklad pri zakladaní ohnísk alebo odhadzovaní cigariet.
EÚ má však v oblasti boja proti požiarom obmedzené právomoci, keďže za ich riešenie zodpovedajú predovšetkým členské štáty. Brusel koordinuje vyslanie dodatočných kapacít z iných krajín v prípade, ak o pomoc požiada zasiahnutý štát. Únia má zároveň vlastnú rezervu rescEU s 22 hasiacimi lietadlami a piatimi vrtuľníkmi, ktoré poskytujú členské krajiny.
Do utorka EÚ koordinovala vyslanie siedmich lietadiel a štyroch vrtuľníkov do Francúzska a šiestich lietadiel spolu s tromi pozemnými tímami na boj proti lesným požiarom do Španielska.
Rastúce teploty a dlhšie obdobia sucha však zvyšujú tlak na mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany. Únia pred letnou sezónou pritom rozmiestnila v rizikových oblastiach viac ako 770 hasičov, čo predstavuje rekordný počet.
„Rozsah a intenzita týchto katastrof znamenajú, že budeme musieť posilniť naše spoločné kapacity,“ poznamenala Lahbibová. Európska komisia navrhla v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 viac než zdvojnásobiť financovanie krízovej reakcie na 10,7 miliardy eur. Členské štáty však v najnovšom kompromisnom návrhu túto sumu znížili na 9,1 miliardy eur.
EÚ zároveň pripravuje nákup vlastnej stálej flotily hasičských lietadiel. V rokoch 2027 až 2030 má získať 12 lietadiel Canadair a päť vrtuľníkov.