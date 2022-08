Lahbibová: Konferencia OSN chce znížiť riziko šírenia jadrových zbraní

Brusel 1. augusta (TASR) - Ministerka zahraničných vecí Belgicka Hadja Lahbibová odcestovala v nedeľu do New Yorku na pracovnú návštevu venovanú hodnotiacej konferencii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), ktorá sa koná v sídle OSN. Píše o tom tlačová agentúra Belga.



Zmluva o nešírení jadrových zbraní, ktorú vrátane Belgicka ratifikovalo viac ako 190 štátov, má za cieľ znížiť riziko šírenia jadrových zbraní po celom svete. Implementácia tejto zmluvy sa má kontrolovať každých päť rokov.



"Táto konferencia bude príležitosťou na riešenie výziev súvisiacich so šírením jadrových zbraní v špecifických situáciách, ktoré predstavujú Irán a Severná Kórea. Jadrom diskusií bude aj základná úloha kontroly zbrojenia ako opatrenia na budovanie dôvery," opísala Lahbibová ciele konferencie pred odchodom do Spojených štátov.



Šéfka belgickej diplomacie sa v New Yorku stretne s vysokými predstaviteľmi OSN – so zástupkyňou generálneho tajomníka a vysokou predstaviteľkou pre záležitosti odzbrojenia Izumi Nakamitsovou, s výkonnou riaditeľkou OSN pre ženy Simou Bahousovou a so zástupcom generálneho tajomníka pre Európu, strednú Áziu a Ameriku Miroslavom Jenčom.



"Keď sa pozriete na zhoršovanie vzťahov medzi svetovými mocnosťami a na nárast významu jadrových zbraní vo verejnej diskusii, vyjasní sa hrozivá výzva, pred ktorú je táto konferencia postavená," spresnila Lahbibová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)