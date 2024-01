Lahbibová vyzdvihla Belgicko za rovnaké šance pre všetkých

Brusel 9. januára (TASR) - Belgicko ako predsedajúca krajina v Rade EÚ môže ostatným krajinám ponúknuť svoje skúsenosti vyplývajúce z prekonávania rozdielov medzi kultúrami a vytvárania rovnakých šancí pre všetkých. Povedala to šéfka belgickej diplomacie Hadja Lahbibová počas stretnutia s novinármi z členských štátov EÚ, informoval v utorok spravodajca TASR.



Lahbibová uviedla, že by rada pripomenula tri veci, ktoré robia Belgicko výnimočným a ktoré môžu byť nápomocné pri výkone predsedníctva.



V prvom rade je podľa nej Belgicko krajina "plantrekkerov", čo vo flámčine znamená hľadať riešenia pre každý problém, nenechať sa zastrašiť, keď ide o veľké výzvy.



"My Belgičania vždy nájdeme riešenie. Možno ste už počuli o výraze kompromis po belgicky, sme majstri v oblasti kompromisov. V každej náročnej situácii nájdeme riešenia," vysvetlila. Spresnila, že schopnosť hľadať "strednú cestu" bude definovať belgické predsedníctvo v Rade EÚ.



Ako druhú významnú črtu krajiny určila rozmanitosť, keďže Belgicko je mix jazykov a kultúr.



"To nás robí silnejšími, nie slabšími. Ale pod podmienkou, že sa musíme otvoriť jeden druhému a vyhnúť sa ponorkovej mentalite," uviedla. Pripustila, že v neistých časoch je prirodzenou snahou "obrátiť sa dovnútra", avšak história opätovne ukázala, že to nie je cesta vpred. "Rozmanitosť je aj našou silnou stránkou v Európe. Jednota v rozmanitosti je oficiálnym mottom EÚ. Je to, kto sme, je to naša sila. Pod jednou podmienkou: že prekročíme svoje rozdiely, staviame mosty a hľadáme spoločnú reč. To je to, čo robíme v Belgicku už takmer 200 rokov. A to je to, čo budeme robiť v EÚ v nasledujúcich šiestich mesiacoch," odkázala.



Do tretice ocenila skutočnosť, že Belgicko je krajina, ktorá ponúka rovnaké príležitosti. Lebo v Belgicku aj študenti bez bohatých rodičov môžu navštevovať univerzitu a získať titul. V Belgicku sa mohol gej stať premiérom a dcéra imigrantov sa stala ministerkou zahraničných vecí, povedala Lahbibová o sebe. Jej rodičia sú pôvodom z Alžírska, jej otec v Belgicku pracoval ako baník.



"V iných krajinách by to definovalo moju budúcnosť. Nie v Belgicku. Sme jednou z najviac rovnostárskych krajín v Európe. Mzdový rozdiel v Belgicku je najnižší zo všetkých krajín OECD. A v dúhovom indexe sme stabilne vysoko," opísala situáciu.



Zdôraznila, že všetky tieto črty sú dôležité aj pre výkon predsedníctva, lebo ide o záujmy bežných ľudí. Nie o stretnutia politikov, ale o 450 miliónov Európanov v EÚ, ktorí sa obávajú o svoju bezpečnosť, výšku príjmov a budúcnosť.



"Či už diskutujeme o tom, ako chrániť náš kontinent, ako zabezpečiť hranice alebo posilniť ekonomiku, v konečnom dôsledku ide o to, aby sme zaistili slušný život a pozitívnu budúcnosť pre 450 miliónov Európanov," odkázala Lahbibová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)