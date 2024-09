Laj: Ak chce Čína Taiwan, mala by si vziať späť aj územie od Ruska

Tchaj-pej 2. septembra (TASR) - Ak sú nároky Číny na Taiwan spojené s územnou celistvosťou, potom by si mala vziať späť aj územie od Ruska, ktorého sa vzdala v 19. storočí posledná čínska dynastia. Uviedol to taiwanský prezident Laj Čching-te v rozhovore odvysielanom v nedeľu večer. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Laj v rozhovore narážal na Ajgunskú zmluvu z roku 1858, ktorá zmenila hranice v prospech Ruského impéria. Zmluva sa týkala rozsiahleho územia na dnešnom ruskom Ďalekom východe, ktoré tvorí veľkú časť súčasných hraníc pozdĺž rieky Amur.



Čínska dynastia Čching pôvodne odmietla zmluvu ratifikovať, no o dva roky neskôr ju potvrdila v Pekinskom dohovore, ktorý je podľa Číny jednou z tzv. nerovných zmlúv so zahraničnými mocnosťami z 19. storočia.



"Zámer Číny zaútočiť na Taiwan a anektovať ho nie je dôsledkom toho, čo hovorí alebo robí jedna osoba alebo politická strana na Taiwane. Zámer anektovať Taiwan nemá Čína kvôli územnej celistvosti," povedal Laj.



"Ak je to v záujme územnej celistvosti, prečo si nevezme späť územia okupované Ruskom, ktoré boli podpísané v Ajgunskej zmluve? Rusko je teraz najslabšie, však?" pokračoval taiwanský prezident. Podľa jeho slov môže Peking požiadať Moskvu o vrátenie územia, ale nerobí to. "Takže je zrejmé, že Taiwan nechcú napadnúť z dôvodu územnej celistvosti," dodal.



Dynastia Čching v roku 1895 podpísala ďalšiu "nerovnú" zmluvu s Japonskom, v ktorej sa vzdala Taiwanu. Ostrov na konci druhej svetovej vojny v roku 1945 odovzdali vláde Čínskej republiky, ktorá o štyri roky neskôr utiekla na Taiwan po občianskej vojne s komunistami vedenými Mao Ce-tungom.



Laj tvrdí, že Čína chce svojimi plánmi na ovládnutie Taiwanu v skutočnosti zmeniť medzinárodný poriadok založený na pravidlách. "Chce dosiahnuť hegemóniu v medzinárodnom priestore, v západnom Tichomorí – to je jej skutočný cieľ," dodal.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, a na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily. V posledných rokoch zvýšil tlak na Tchaj-pej a k ostrovu takmer denne vysiela vojenské lietadlá a lode. Peking tvrdí, že Taiwan je čínskym územím od staroveku.