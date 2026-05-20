Laj Čching-te: O budúcnosti ostrova nemôžu rozhodovať zahraničné sily
Lajova vláda trvá na tom, že politika USA voči Taiwanu sa nezmenila a že Trump voči Číne neprijal žiadne záväzky týkajúce sa predaja zbraní ostrovu.
Autor TASR
Tchaj-pej 20. mája (TASR) - Taiwanský prezident Laj Čching-te v stredu vyhlásil, že „zahraničné sily“ nemôžu rozhodovať o budúcnosti tohto demokratického ostrova, ktorý sa vo veľkej miere spolieha na bezpečnostnú podporu Spojených štátov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Lajove vyjadrenia prišli niekoľko dní po tom, čo americký prezident Donald Trump naznačil, že predaj zbraní Taiwanu by mohol byť použitý ako vyjednávací prostriedok voči Číne, ktorá tvrdí, že ostrov je súčasťou jej územia, a hrozila, že ho obsadí silou.
„O budúcnosti Taiwanu nemôžu rozhodovať zahraničné sily, ani nemôže byť rukojemníkom strachu, rozdelenia alebo krátkodobých záujmov,“ povedal Laj v prejave pri príležitosti druhého výročia v úrade.
Trumpove komentáre v rozhovore pre televíziu Fox News nasledovali po oficiálnej návšteve v Pekingu minulý týždeň, kde čínsky prezident Si Ťin-pching naliehal na amerického lídra, aby prestal podporovať Taiwan.
Lajova vláda trvá na tom, že politika USA voči Taiwanu sa nezmenila a že Trump voči Číne neprijal žiadne záväzky týkajúce sa predaja zbraní ostrovu. Tchaj-pej tvrdí, že Čína je „hlavnou príčinou“ regionálnej nestability a predaj zbraní zo strany USA je zákonným záväzkom na obranu ostrovnej demokracie.
Vo svojom stredajšom prejave Laj uviedol pre novinárov, že jeho vláda zvyšuje výdavky na obranu s cieľom „predísť vojne“, nie ju začať. Poznamenal tiež, že „hrozby sú väčšie ako kedykoľvek predtým“.
„Taiwan musí byť schopný chrániť sa a udržiavať mier a stabilitu v Taiwanskom prielive,“ povedal Laj.
Od nástupu Trumpa do úradu je Taiwan pod silným tlakom, aby vynakladal viac prostriedkov na svoju vlastnú obranu a zvýšil investície v USA.
Taiwan investuje miliardy dolárov do modernizácie svojich ozbrojených síl a rozvoja vlastného obranného priemyslu, naďalej je však vo veľkej miere závislý od dodávok špičkových high-tech zbraní zo Spojených štátov, ktoré by potreboval v prípade vojny s Čínou.
Taiwanský parlament nedávno schválil návrh zákona o výdavkoch na obranu vo výške 25 miliárd dolárov, ktoré budú použité na nákup amerických zbraní.
