Laj Čching-te: Taiwan má právo nadväzovať kontakty so svetom
Tchaj-pej 5. mája (TASR) - Taiwanský prezident Laj Čching-te v utorok po návrate z Eswatini, jediného afrického spojenca Tchaj-peja, vyhlásil, že jeho krajina má právo nadväzovať kontakty so zvyškom sveta. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Taiwanci sú súčasťou sveta. Taiwanci majú právo nadväzovať kontakty so svetom,“ povedal Laj novinárom na medzinárodnom letisku v Tchaj-peji.
Laj vycestoval do africkej krajiny v sobotu. Cesta sa mala pôvodne uskutočniť v dňoch 22. až 26. apríla pri príležitosti 40. výročia nástupu kráľa Mswatiho III. na trón a jeho 58. narodenín. Jeden z Lajových najbližších poradcov však oznámil, že niekoľko afrických krajín stiahlo povolenia na prelet v dôsledku „intenzívneho tlaku“ zo strany Pekingu.
Čína považuje demokraticky spravovaný Taiwan za svoje odštiepenecké územie a vystupuje proti účasti ostrova v medzinárodných organizáciách, čo vláda v Tchaj-peji odmieta s tvrdením, že o svojej budúcnosti môžu rozhodovať len samotní obyvatelia tohto ostrova.
Eswatini, ktoré bolo v minulosti známe ako Svazijsko, je jednou z 12 krajín, ktoré stále uznávajú Taiwan, pripomína AFP.
