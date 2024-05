Laj: Taiwan a USA budú spoločne bojovať proti expanzionizmu

Tchaj-pej 29. mája (TASR) - Taiwan bude spolupracovať so Spojenými štátmi v boji proti "autoritárskemu expanzionizmu", vyhlásil v stredu taiwanský prezident Laj Čching-te na schôdzke s delegáciou Senátu USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Čeliac výzve pandémie sme sa navzájom podporovali. Teraz, keď čelíme autoritárskemu expanzionizmu, naďalej spolupracujeme... Pri pohľade do budúcnosti budeme naďalej robiť všetko pre ochranu demokracie, aby demokratický Taiwan mohol naďalej svietiť svetu," povedal Laj.



Demokratická senátorka Tammy Duckworthová, vedúca delegácie amerického Senátu, taiwanskému prezidentovi potvrdila, že Tchaj-pej sa môže na Washington spoľahnúť. Dodala, že podporí návrh zákon republikánskeho senátora Dana Sullivana o zavedení hospodárskych, energetických a finančných sankcií voči Číne v prípade vojenskej invázie alebo iného použitia sily voči Taiwanu.



Sullivan uviedol, že návšteva delegácie Senátu USA na Taiwane podčiarkla "pevnú a zásadovú podporu Taiwanu" zo strany republikánov aj demokratov. Ide o druhú delegáciu Kongresu USA, ktorú Laj tento týždeň prijal. V pondelok sa stretol so šiestimi kongresmanmi z americkej Snemovne reprezentantov. Čínske ministerstvo zahraničných vecí návštevu kritizovalo.



Peking minulý týždeň spustil dvojdňové vojenské cvičenia v Taiwanskom prielive krátko po inaugurácii nového taiwanského prezidenta Laja. Peking ho označuje za nebezpečného separatistu. Laj rovnako ako jeho predchodkyňa Cchaj Jing-wen odmieta nároky Číny na zvrchovanosť nad Taiwanom a tvrdí, že o budúcnosti ostrova môžu rozhodnúť len jeho obyvatelia.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.



USA, tak ako väčšina krajín, nemá oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom. Poskytuje mu však ekonomickú a politickú podporu a zbrane, čo vyvoláva napätie vo vzťahoch s Pekingom.