Lajčák a Guterres si vymenili rámcový dokument o spolupráci

New York 10. decembra (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák si v utorok v priestoroch OSN vymenil s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom rámcový dokument, ktorým sa aktualizuje dohoda o spolupráci medzi OSN a Organizáciou o bezpečnosti a spolupráci v Európe (OBSE), ktorej Slovensko tento rok predsedá.



"Dohoda bola podpísaná ešte v roku 1993 a my sme na začiatku roka hneď povedali, že medzinárodné prostredie, bezpečnostné prostredie sa mení, sú tu úplne nové výzvy, o ktorých sa pred 25 rokmi nevedelo, výzvy, ktoré nerešpektujú hranice, a o to viac treba, aby medzinárodné organizácie spolupracovali. Počas roka sme pracovali na modernizácii tohto dokumentu," vysvetlil Lajčák.



Ako ďalej spresnil, jeho zmyslom je užšia spolupráca medzi oboma organizáciami, častejší kontakt, lepšia výmena informácií. OBSE ponúka regionálnu expertízu a ponúka svoje misie, ktoré sú v teréne. "Dokument sme modernizovali, prispôsobili potrebám 21. storočia a mám pocit, že je to posledná naša aktivita v kapacite predsedajúceho OBSE, a myslím si, že veľmi dôstojná," uzavrel Miroslav Lajčák, ktorého v New Yorku čaká spolu s premiérom Petrom Pellegrinim otvorenie nových priestorov Generálneho konzulátu SR.



(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)