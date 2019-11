Lajčák: Hovoriť o európskej bezpečnosti je viac ako symbolické

Berlín/Bratislava 26. novembra (TASR) - Priestor Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zahŕňa viac ako miliardu ľudí, nie všetci žijú v bezpečí a nie všetci majú prístup ku základným potrebám. Vyhlásil to v utorok minister zahraničných vecí SR a úradujúci predseda OBSE Miroslav Lajčák na Berlínskej bezpečnostnej konferencii.



Vystúpil na úvod konferencie ako jeden z dvoch hlavných rečníkov, pričom vo svojom príhovore sa zameral na aktuálnu situáciu v regióne OBSE v oblasti bezpečnosti. "OBSE hrá dôležitú úlohu a podporuje politické procesy. Na Ukrajine monitoruje a pomáha civilistom, podporuje budovanie dôvery v Moldavsku, podporuje opatrenia, ktoré znižujú napätie v Náhornom Karabachu, vytvára platformy pre dialóg v Gruzínsku a pracuje na konsolidácii mieru, stability a demokracie na západnom Balkáne. V neposlednom rade podporuje dialóg a regionálnu spoluprácu v Strednej Ázii," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie. Vo svojom príhovore ďalej priblížil priebeh a výsledky slovenského predsedníctva OBSE, ktorého vyvrcholením bude zasadnutie jej Ministerskej rady, ktorá sa uskutoční v Bratislave 5. - 6. decembra 2019, informoval TASR Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Lajčák v Berlíne rokoval s bývalým nemeckým ministrom zahraničných vecí Sigmarom Gabrielom a s predsedom zahraničného výboru Spolkového snemu (Bundestagu) Norbertom Röttgenom. Hlavnými témami stretnutí boli aktuálne otázky v oblasti OBSE, Európskej únie a vzťahy s globálnymi hráčmi.



"Berlín som naposledy navštívil pred dvoma týždňami počas osláv pádu Berlínskeho múru. Hovoriť o európskej bezpečnosti v tomto meste, ktoré bolo epicentrom studenej vojny, je viac ako symbolické," uviedol Lajčák s tým, že práve nemecká metropola najviac poznala bolesti rozdelenej Európy ako aj radosť z jej zjednotenia. V rozhovoroch s nemeckými partnermi rezonovali najmä témy postavenia EÚ v medzinárodnom prostredí a jej vzťahy s hlavnými globálnymi aktérmi.



"Pokiaľ chce byť EÚ schopná presadzovať svoje záujmy aj v globálnej konkurencii, musí viac investovať do kľúčových oblastí a vo vzťahoch so silnými tretími krajinami vystupovať asertívne a jednotne," uviedol slovenský minister.



Partneri diskutovali aj o súčasnom vývoji konfliktu na Ukrajine, kde je Nemecko jedným z najangažovanejších aktérov. Na začiatku októbra podpísali predstavitelia Trilaterálnej kontaktnej skupiny dohodu o takzvanom Steinmeierovom vzorci. Ide o plán, ktorý predstavil v rámci rokovaní o konflikte na Ukrajine pred troma rokmi vtedajší nemecký minister zahraničných vecí a dnešný prezident Frank Walter Steinmeier s cieľom implementácie Minských dohôd a obnovenia mieru. Partneri sa zhodli, že je potrebné využiť momentálne vhodné podmienky a posun v čiastkových otázkach na dosiahnutie ďalšieho progresu v čo najkratšom možnom čase.



Šéf slovenskej diplomacie poskytol v rámci programu aj interview pre mienkotvorný nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung na aktuálne témy v rámci EÚ a OBSE, s cieľom zvýšiť v Nemecku povedomie o Slovenskej republike a jej zahraničnej politike ako aj renomovanému týždenníku Der Spiegel k bezpečnostno-politickým otázkam.