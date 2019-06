Lajčák kráčal po moste v Mitrovici, symbole rozdeleného Kosova

Mesto Mitrovica je symbolom rozdeleného Kosova — južná časť je albánska, severná je srbská. Mesto rozdeľuje rieka Ibar.

Mitrovica 21. júna (TASR) – Po moste spájajúcom srbskú a albánsku časť etnicky rozdeleného kosovského mesta Mitrovica dnes pešo prešiel slovenský minister zahraničných vecí a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák. Označil to za symbolické gesto nabádajúce na zbližovanie oboch národností.



Mesto Mitrovica je symbolom rozdeleného Kosova — južná časť je albánska, severná je srbská. Mesto rozdeľuje rieka Ibar. Most strážia z oboch strán na obrnených vozidlách talianski carabinieri z misie KFOR.



Južná Mitrovica a Severná Mitrovica sú v súčasnosti samostatné mestá, pričom každé patrí do iného okresu. Lajčák sa dnes stretol s primátormi oboch miest.



"Je vidieť odlišnú filozofiu... Albánec hovorí, že má záujem o čo najviac spoločných projektov, primátor Severnej Mitrovice hovorí, že ľudia sa tých projektov boja, lebo ich vnímajú ako akýsi pokus o inváziu a o to, aby boli vytlačení zo severu tak, ako boli vytlačení z juhu," konštatoval Lajčák. Dodal, že aj 20 rokov po skončení konfliktu pretrváva nedôvera medzi etnickými Albáncami a Srbmi.



Predstavitelia mimovládnych organizácií z oboch strán mu však dnes hovorili aj o projektoch, ktoré spájajú najmä mladých ľudí, napríklad cez vyučovanie angličtiny.



"Tu v Mitrovici cítite dopady veľkej politiky. Zastavil sa dialóg Belehrad-Priština, namiesto toho počúvame pomerne silné negatívne odkazy z jednej aj z druhej strany. No a ľudia žijúci najmä na línii kontaktu sa boja, čo to bude znamenať pre ich život a či sa zase nemajú báť vyháňania zo svojich domovov," uviedol Lajčák.



"Tu v Mitrovici človek vidí a počuje prakticky, ako sa zlyhanie na vysokej politickej úrovni prenáša do obáv bežných ľudí o ich budúcnosť," zhodnotil Lajčák a dodal, že predstaviteľov oboch strán v Kosove nabádal na obnovenie dialógu.