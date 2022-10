Lajčák sa stretol s Vučičom, žiadny konkrétny pokrok nedosiahli

Záhreb 18. októbra (TASR) - Podľa mediálnych správ o pondelkovom stretnutí srbského prezidenta Aleksandra Vučiča s osobitným zástupcom EÚ pre dialóg medzi Kosovom a Srbskom Miroslavom Lajčákom sa v ďalšej normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom nedosiahol žiadny konkrétny pokrok.



Lajčák pricestoval do Belehradu po tom, ako sa minulý týždeň v kosovskej metropole Priština stretol s kosovským premiérom Albinom Kurtim. Slovenský diplomat pri tejto príležitosti uviedol, že tieto stretnutia sú pokračovaním rozhovorov, ktoré sa začali z iniciatívy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Olafa Scholza, informuje tlačová agentúra HINA.



Prijatie tohto plánu pripraví cestu k rýchlejšiemu postupu Srbska na ceste k členstvu v Európskej únii a k prijatiu Kosova do Organizácie Spojených národov a iných združení.



Lajčák v Prištine novinárov informoval, že počas rozhovorov s predstaviteľmi Kosova a Srbska bude hovoriť aj o aktuálnych otázkach a energetických témach.



Lajčák po rokovaniach v Belehrade na sociálnej sieti Twitter napísal, že dnes v Belehrade "pokračoval v otvorenej a serióznej diskusii" so srbským prezidentom Vučičom "o ďalšom postupe pri normalizácii (vzájomných) vzťahov".



"Energetika a evidenčné čísla vozidiel boli na prvom mieste nášho programu, pretože v tejto oblasti sú naliehavo potrebné riešenia. Aktuálne otázky som sledoval aj s vedúcim oddelenia srbskej vlády pre Kosovo Petrom Petkovičom," dodal.