Lajčák: Srbsko a Kosovo by mali zvýšiť úsilie o normalizáciu vzťahov

Priština 6. septembra (TASR) - Osobitný predstaviteľ Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák v piatok vyzval Srbsko a Kosovo na zintenzívnenie úsilia o rozhovory s cieľom znormalizovať vzájomné vzťahy. Tie sú podľa neho rozhodujúce na ceste k ich členstvu do EÚ. TASR informuje podľa agentúry AP.



Lajčák sa v kosovskom hlavnom meste Priština stretol s tamojším vicepremiérom Besnikom Bislimim. Podľa miestnej tlače Lajčák pravdepodobne nepocestuje do Belehradu, ako to bolo zvyčajne pri všetkých jeho predchádzajúcich cestách.



EÚ a Spojené štáty naliehajú na obe strany, aby plnili dohody, ktoré dosiahli srbský prezident Aleksandar Vučič a kosovský premiér Albin Kurti vo februári a marci minulého roka.



"Dohoda je právne záväzná (...) a okrem toho je už súčasťou európskej cesty pre Kosovo a Srbsko," povedal Lajčák novinárom po stretnutí s Bislimim. Podľa jeho slov zaznievajú od oboch strán vyhlásenia, ktoré normalizácii vzťahov nepomáhajú.



Rada EÚ Lajčákovi predĺžila mandát do januára budúceho roku. V súčasnosti pracuje na ďalšom stretnutí lídrov oboch krajín na vysokej úrovni.



Vzťahy medzi Kosovom a Srbskom sú naďalej napäté a 13 rokov trvajúce normalizačné rozhovory, ktoré sprostredkovala Európska únia, nedosiahli posun. Väzby značne naštrbila aj prestrelka medzi maskovanými srbskými ozbrojencami a kosovskou políciou v septembri minulého roka, pri ktorej zahynuli štyria ľudia.



Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za súčasť svojho územia. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov a väčšina z nich je lojálna Belehradu a odmieta rozhodnutia Prištiny.