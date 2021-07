Lajčák: Stretnutie s lídrami Srbska a Kosova neprinieslo pokrok

Brusel 19. júla (TASR) - Pondelňajší dialóg s lídrami Srbska a Kosova nepriniesol pokrok v rokovaniach, ktoré má na starosti Európska únia. Uviedol to osobitný zástupca EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák po skončení rokovaní.



Slovenský diplomat pripomenul, že spolu so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom viedli ďalšie kolo rokovaní so srbským prezidentom Alexandrom Vučičom a kosovským premiérom Albinom Kurtim. Spresnil, že sa tak stalo po mesiaci od obnovenia týchto rokovaní v Bruseli.



"Boli to ťažké rokovania a ukázali rôzny prístup oboch strán k normalizácii vzťahov medzi Kosovom a Srbskom," opísal situáciu Lajčák vo vystúpení pre médiá. Dodal, že diskusie sa týkali viacerých záležitostí, ale jediným výsledkom, ktorý môžem oznámiť je, že dialóg bude pokračovať ďalej.



Podľa jeho slov obe strany súhlasili s tým, aby sa stretnutia konali každý mesiac, pod sprostredkovateľskou taktovkou EÚ, v snahe zaoberať sa najnaliehavejšími témami a pripraviť pôdu pre rokovania na najvyššej úrovni, keď nastane tá správna chvíľa. Vučič aj Kurti však tiež súhlasili, že najbližšie podobné stretnutie sa uskutoční v septembri tohto roka.



"Pre EÚ je dôležité zdôrazniť, že európska budúcnosť Srbska a Kosova závisí od normalizácie vzťahov medzi nimi. Očakávame, že obe strany budú spolupracovať v snahe prekonať dedičstvo minulosti a vyriešiť všetky nedoriešené spory medzi nimi," uzavrel Lajčák.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)