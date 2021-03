Lajčák v Prištine vyzval na obnovenie dialógu medzi Srbskom a Kosovom

Priština 2. marca (TASR) - Osobitný predstaviteľ EÚ pre západný Balkán Miroslav Lajčák vyzval v utorok Kosovo a Srbsko, aby obnovili rokovania o normalizácii svojich vzájomných vzťahov. Informovala o tom agentúra AP.



Európska únia a USA "očakávajú, že proces dialógu o otázkach," ktoré "sú pre obyvateľov Kosova dôležité a, samozrejme, nevyhnutné pre európsku cestu Kosova, bude pokračovať," uviedol Lajčák počas trojdňovej návštevy kosovského hlavného mesta Priština, odkiaľ odcestuje do srbskej metropoly Belehrad.



Lajčák v pondelok absolvoval "konštruktívne stretnutie" Albinom Kurtim, ktorý sa pravdepodobne stane novým kosovským premiérom. Jeho strana Vetëvendosje (Sebaurčenie) totiž presvedčivo vyhrala tamojšie parlamentné voľby zo 14. februára.



Spory medzi Kosovom a Srbskom by mohli byť vyriešené do niekoľkých mesiacov, uviedol Lajčák na tlačovej konferencii po stretnutí s úradujúcou kosovskou prezidentkou Vjosou Osmaniovou.



"Určite nepotrebujeme ďalších desať rokov, ani päť, dokonca ani tri roky, ak sú obe strany odhodlané a ochotné (nájsť riešenie)," povedal slovenský diplomat zastupujúci EÚ.



Pre Osmianovú je konečným cieľom dialógu to, aby sa Kosovo aj Srbsko stali členskými štátmi EÚ, píše AP.



Veľká časť západných krajín vrátane väčšiny EÚ uznala nezávislosť Kosova, ale Srbsko a jeho spojenci - Rusko a Čína - tak odmietajú urobiť.