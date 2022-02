Lajčák vyzval Kosovo a Srbsko k rýchlejšiemu posunu v rozhovoroch

Priština 3. februára (TASR) - Osobitní predstavitelia EÚ a USA pre západný Balkán vyzvali v stredu Kosovo a Srbsko, aby dospeli ku konkrétnemu pokroku v rámci rozhovorov sprostredkovaných EÚ a zameraných na vyriešenie ich dlhoročných sporov, ktoré aj naďalej spôsobujú napätie na Balkáne. Informovala o tom agentúra AP.



Osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom Miroslav Lajčák a osobitný predstaviteľ USA pre západný Balkán Gabriel Escobar ukončili v stredu svoju trojdňovú návštevu v kosovskej metropoly Priština, kde sa stretli s miestnymi predstaviteľmi.



"Obaja chceme vidieť, ako Kosovo a Srbsko nechajú za sebou svoju minulosť a znormalizujú svoje vzťahy," povedal Lajčák na tlačovej konferencii, ktorá sa konala tesne pred jeho odchodom do srbského hlavného mesta Belehrad. Dodal, že normalizácia ich vzájomných vzťahov by prispela k stabilite na Balkáne.



"Medzinárodné spoločenstvo očakávalo v roku 2021 väčší pokrok v ich dialógu, tak dúfame, že k tomu dôjde v roku 2022," povedal.



Lajčák a Escobar sa neskôr v stredu stretli v Belehrade so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Podľa vyhlásenia Vučičovej kancelárie s ním diskutovali o "ďalších krokoch" v rozhovoroch s Kosovom, ako aj o budúcnosti a stabilite Balkánu.



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Veľká časť západných krajín nezávislosť aj uznala, avšak Srbsko a jeho spojenci Rusko a Čína tak odmietajú urobiť. Uznania sa Priština zatiaľ nedočkala ani od piatich členov EÚ – Slovenska, Španielska, Grécka, Cypru a Rumunska.



Brusel dáva obom krajinám jasne najavo, že vo svojom úsilí o členstvo v EÚ nepokročia, kým nevyriešia vzájomné spory. Rozhovory sprostredkované EÚ trvajú už 11 rokov, pričom Belehrad a Priština za ten čas dosiahli dohodu vo viacerých otázkach týkajúcich sa napríklad voľného obchodu či cestovania. V téme nezávislosti Kosova však dosiaľ spoločnú reč nenašli, komentuje AP.



Escobar v stredu zopakoval, že administratíva USA dôrazne podporuje nezávislosť a územnú celistvosť Kosova. Dodal však, že je vecou zmienených dvoch krajín, akým spôsobom svoje vzťahy znormalizujú.