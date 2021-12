Mesto Lalibela je opäť v rukách povstalcov z Tigraja

Nairobi 12. decembra (TASR) - Tigrajskí povstalci v nedeľu opäť získali kontrolu nad mestom Lalibela v severnej Etiópii, kde sa nachádzajú skalné chrámy zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.



K dobytiu mesta došlo 11 dní po tom, ako etiópska vláda oznámila, že ho obsadila, informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala aj na výpovede miestnych obyvateľov.



Mesto Lalibela leží asi 350 kilometrov severne od hlavného mesta Addis Abeba, vo federálnom štáte Amharsko.



V meste sa nachádza komplex stredovekých chrámov, budov a labyrintov, vytesaných priamo do skalných masívov, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto je preto aj významným pútnickým miestom etiópskej pravoslávnej cirkvi.



Agentúra Reuters v nedeľu informovala, že hovorca etiópskej vlády, ani hovorca jednotiek protivládnych povstalcov z Tigrajského ľudového oslobodzovacieho frontu (TPLF) zatiaľ neodpovedali na žiadosti o komentár.



Jeden zo svedkov pre agentúru Reuters uviedol, že špeciálne jednotky zo štátu Amharsko a ich spojenci z radov milícií, ktorí bojujú na strane etiópskej vlády, sa začali z Lalibely sťahovať ešte v sobotu večer.



Ich "posledná várka odišla dnes ráno. Minulú noc sme z diaľky počuli výstrely, ale tigrajské sily dobyli Lalibelu bez toho, aby v meste strieľali," povedal pre Reuters očitý svedok pracujúci ako recepčný v hoteli.



Sily spojené s TPLF prevzali kontrolu nad mestom začiatkom augusta, ale 1. decembra ho dobyli etiópske vládne jednotky a ich regionálni spojenci z Amharska.



Správa o prevzatí kontroly nad mesto Lalibela bola jedným z množstva hlásení o úspešnom ťažení vládnych síl proti povstalcom zo štátu Tigraj, ktorí sa v novembri začali tlačiť smerom na juh krajiny a hrozili pochodom na hlavné mesto Etiópie - Addis Abebu.



Rok trvajúci konflikt medzi federálnou vládou a vedením štátu Tigraj pripravil o život tisíce civilistov, milióny ďalších ľudí prinútil opustiť svoje domovy a viac ako deväť miliónov ľudí sa stalo závislými od potravinovej pomoci.