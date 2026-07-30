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Lamanšský prieliv na člnoch preplávalo 752 migrantov za jediný deň
Francúzske úrady vo štvrtok informovali, že pri pokusoch o preplavenie sa cez Lamanšský prieliv z Francúzska do Spojeného kráľovstva zahynuli štyria migranti.
Autor TASR
Londýn 30. júla (TASR) - Britská vláda vo štvrtok uviedla, že v stredu na malých člnoch preplávalo Lamanšský prieliv 752 migrantov, čo predstavuje v tomto roku rekord za jeden deň. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Najnovší údaj zverejnený ministerstvom vnútra prekonal rekord z júna 2026 a to 710 príchodov za jediný deň.
Problém desiatok tisícov nelegálnych migrantov, ktorí každoročne prichádzajú do Británie na malých člnoch, trápil viaceré tamojšie vlády v uplynulých rokoch a podľa AFP posilnil podporu pre populistickú protiimigračnú stranu Reform UK na čele s Nigelom Farageom.
Z údajov britského ministerstva vnútra vyplýva, že počet migrantov cez Lamanšský prieliv klesol v prvom polroku tohto roka o 41 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025.
Britská vládnuca Labouristická strana trvá na tom, že takto funguje jej politika zameraná na obmedzenie prílevu migrantov prostredníctvom lepšej spolupráce s európskymi susedmi v oblasti presadzovania práva.
Reform UK uviedla, že pokles počtu príchodov spôsobilo predovšetkým nepriaznivé počasie. V snahe odradiť migrantov od príchodov britské orgány taktiež začali stíhať tých, ktorí pomáhajú pri navigácii malých člnov na tejto nebezpečnej ceste.
AFP pripomína, že v tomto roku sa pred súd na juhovýchode Anglicka postavil tínedžer z Južného Sudánu, obvinený z ohrozenia ľudských životov. Mladík popiera, že riadil preplnený čln, na ktorom bolo 167 ľudí.
Francúzske úrady vo štvrtok informovali, že pri pokusoch o preplavenie sa cez Lamanšský prieliv z Francúzska do Spojeného kráľovstva zahynuli štyria migranti. Tri telá boli nájdené vo štvrtok skoro ráno na malom člne v blízkosti mesta Dunkerque.
Najnovší údaj zverejnený ministerstvom vnútra prekonal rekord z júna 2026 a to 710 príchodov za jediný deň.
Problém desiatok tisícov nelegálnych migrantov, ktorí každoročne prichádzajú do Británie na malých člnoch, trápil viaceré tamojšie vlády v uplynulých rokoch a podľa AFP posilnil podporu pre populistickú protiimigračnú stranu Reform UK na čele s Nigelom Farageom.
Z údajov britského ministerstva vnútra vyplýva, že počet migrantov cez Lamanšský prieliv klesol v prvom polroku tohto roka o 41 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2025.
Britská vládnuca Labouristická strana trvá na tom, že takto funguje jej politika zameraná na obmedzenie prílevu migrantov prostredníctvom lepšej spolupráce s európskymi susedmi v oblasti presadzovania práva.
Reform UK uviedla, že pokles počtu príchodov spôsobilo predovšetkým nepriaznivé počasie. V snahe odradiť migrantov od príchodov britské orgány taktiež začali stíhať tých, ktorí pomáhajú pri navigácii malých člnov na tejto nebezpečnej ceste.
AFP pripomína, že v tomto roku sa pred súd na juhovýchode Anglicka postavil tínedžer z Južného Sudánu, obvinený z ohrozenia ľudských životov. Mladík popiera, že riadil preplnený čln, na ktorom bolo 167 ľudí.
Francúzske úrady vo štvrtok informovali, že pri pokusoch o preplavenie sa cez Lamanšský prieliv z Francúzska do Spojeného kráľovstva zahynuli štyria migranti. Tri telá boli nájdené vo štvrtok skoro ráno na malom člne v blízkosti mesta Dunkerque.