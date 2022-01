Ministerka obrany Lambrechtová: Nemeckí vojaci z Mali neodídu

Berlín 22. januára (TASR) - Nemeckí vojaci, ktorí pôsobia v Mali v rámci misie OSN (MINUSMA) a tiež výcvikovej misie EÚ (EUTM), z tejto africkej krajiny neodídu. Berlín ju totiž nechce nechať napospas žoldnierom z kontroverznej ruskej polovojenskej organizácie známej ako Vagnerova skupina. Uviedla to spolková ministerka obrany Christine Lambrechtová v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie nemeckého denníka Die Welt, z ktorého citovala v sobotu agentúra DPA.



"Neustúpime a neuľahčíme im to," povedala Lambrechtová. Podľa nej sa Moskve nepodarí posielaním žoldnierov všade tam, kde si neželá prítomnosť Západu, automaticky docieliť stiahnutie zahraničných mierových síl.



Ako pripomína DPA, vojenská vláda v Mali vlani v decembri poprela, že do tohto západoafrického štátu priviedla ruských žoldnierov z Vagnerovej skupiny. Viacero západných krajín to však odmieta a tvrdí, že Vagnerovci sú v Mali prítomní. Situácia v Mali navyše vyvoláva rastúce znepokojenie medzinárodného spoločenstva, keďže krajina má od júna 2021 po druhom štátnom prevrate za necelý rok len prechodnú vládu. Tamojší vojenský režim však návrat k civilnej vláde odkladá.



"Ak chcete v krajine vojakov Bundeswehru, musíte sa tiež uistiť, že sú na to vytvorené vhodné podmienky. Vojaci musia mať možnosť pohybovať sa bez prekážok a byť chránení tým najlepším možným spôsobom," povedala Lambrechtová na margo vojenskej vlády v Bamaku. Lambrechtová zároveň zdôraznila, že nie je možné, aby sa v Mali na návrh tamojších vojenských vodcov konali voľby až o päť rokov, alebo aby vláda v Bamaku spolupracovala so žoldniermi porušujúcimi ľudské práva.



Vagnerova skupina (v zahraničí známa pod označením Wagner Group) je fakticky súkromná armáda, ktorá podľa Západu bojuje za záujmy Kremľa v rôznych zónach konfliktu vo svete. Býva spájaná s blízkym spolupracovníkom ruského prezidenta Vladimira Putina, miliardárom Jevgenijom Prigožinom. Moskva akékoľvek vládne prepojenie s Vagnerovou skupinou popiera.



Mali je centrom džihádistického povstania, ktoré sa v roku 2012 začalo na severe krajiny a o tri roky neskôr rozšírilo do susedného Nigeru a Burkiny Faso. Ako pripomína DPA, okrem zhruba 1350 nemeckých vojakov pôsobiacich v Mali v rámci misií MINUSMA a EUTM sa v regióne nachádza tiež okolo 5000 francúzskych vojakov, ktorých počet však Paríž plánuje zredukovať.